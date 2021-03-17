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遠航張綱維獲裁准一億元交保 羈押近350天獲釋
遠航董事長張綱維涉證交法案遭羈押至今，辯護人劉煌基今天說，經張家人籌款後，日前聲請具保停押獲北院裁准1億元交保（8000萬元現金、2000萬元人保），今午辦理交保程序中。
相關交保程序辦妥後，北院將開出釋票傳真給看守所，張綱維即可獲釋，累計羈押日近350天。
台北地方法院指出，張綱維於去年4月2日偵查中開始遭羈押，台北地檢署7月30日起訴移審，北院接續羈押至今。
北院裁定張綱維新台幣1億元交保（8000萬元現金保證金、2000萬元人保），並限制出境出海及住居。
張綱維被控侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，台北地檢署去年7月依違反證交法、民用航空法等罪嫌起訴張綱維，並求處重刑，案件移審，由北院審理。
北院審理期間去年10月曾裁定張綱維1億元（8000萬元現金保證金、2000萬元的人保）交保停押，但張綱維先前覓保無著。
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