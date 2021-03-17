影／陽明山水泥泵浦車禍釀4死 女業者辯不懂車、技師稱只鎖螺絲

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，水泥泵浦車所屬的信詠工程行負責人陳美蘭、負責維修車輛的真銓材料行技師盧志宏，遭依業務過失致死罪嫌起訴。今天士林地院開庭，陳、盧2人在辯護人陪同下出庭，面對司法審判，陳美蘭坦承只知到買的車輛可以開上路，但保養都是司機負責。

今法院開庭，陳美蘭對於犯罪事實沒有意見，提出乙級汽車汽車修護證照的盧否認犯罪，他辯稱只負責維修，沒有提供零件「就對差速器的外表維修」、「鎖螺絲而已」。

盧供稱，2016月11月7日，事發的水泥泵浦車進廠維修，更換整顆差速器，該差速器是「二手翻新品」後續維修時有注意，插銷並沒有斷裂。審判長提問，前手使用這顆差速器時，有無造成缺損？盧則回答「不知道」。

審判長從維修估價單上發現，抬頭為「信協」工程行並非信詠，陳美蘭則說，這是母親擔任負責人的公司，因和真銓合作已久，沒有更換估價單。

陳美蘭則供稱，2017年7月19日指示「臨時工」阮英貴（因本案車禍身亡）駕駛水泥泵浦車前往陽明山永公路灌漿，車輛平時停放在公司的停車場，該車只要出車使用，都是阮負責駕駛，案發前幾天阮有開車上工，但沒有接獲阮回報「車子抖動」，她坦承不懂車也不會開，只知道買來的車輛可以開上路，但保養都是司機負責。

陳美蘭稱，目前信詠工程行沒有營業，偶爾會到信協工程行看一下，月收入不高。盧則人在材料行負責汽車維修，月薪4萬至5萬元，有小名小孩要撫養。

陳美蘭三人尚未達成和解，包含死者翁竟期母親沈滿女士、柯真女、傷者陳志豪。沈滿指出，案發後代表信詠出面的並非陳美蘭而是她的胞弟（已身亡），他們不是普通經營者「我們很害怕」每次談和解時對方都說多給10萬元，「我孩子的命不是這樣」感受不到對方誠意。