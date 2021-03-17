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7歲女童竟然長菜花！追查發現是變態舅公性侵50次害的

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北一名7歲女童洗澡時被母親發現感染菜花，追問下才知道她長期被簡姓舅公性侵，次數多達50次，新北地院一審依50個加重強制性交罪各判7年5月徒刑，應執行10年2月；案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

簡姓舅公2017年9月搬到女童家住，和女童同睡一個房間，他同年10月開始到隔年7月間，明知女童當時只有6、7歲，仍強脫女童內褲性侵得逞，次數多達50次。

女童年幼對性知識懵懂，不知道反抗，還以為舅公在跟她玩，直說「玩的意思就是舅公用他尿尿的地方插我尿尿的地方」，還說「他那邊比較小的時候可以插進去，他那邊比較大的時候就插不進去」等語；女童雖然沒有喊叫抵抗，也覺得這樣不好、不喜歡，但因為怕舅公罵她，所以不敢反映心情。

法院審理時，舅公否認犯行，辯稱自己和女童是睡在開放空間，不可能做那種事情，即使搬家後睡房間，房間門也不曾關上。此外，自己也曾配合警方到醫院檢查，結果也沒有長菜花。

一審認為，菜花是常見的性傳染病，病原體維人類乳突病毒，感染途徑主要藉由性行為接觸，即便感染者本身沒有任何症狀，仍有機會將病毒傳染予他人，無法憑舅公沒有菜花症狀就完全排除性侵可能。

一審指出，女童從警詢、偵訊到審理時的說法一致，以6、7歲小孩而言，應無可能憑空捏造。此外，除了家人指證歷歷外，心理諮商師也證稱女童對於性行為會感到不舒服、噁心等情，認定確有性侵情事，依法判刑10年2月。

案件上訴，高院指出，舅公仍否認犯罪，但根據全案卷證，認為一審判決認事用法沒有違誤，量刑也妥適，認為舅公、檢方上訴均無理由，判決駁回。

新北一名7歲女童洗澡時被母親發現感染菜花，追問下才知道她長期被簡姓舅公性侵。示意圖／ingimage
新北一名7歲女童洗澡時被母親發現感染菜花，追問下才知道她長期被簡姓舅公性侵。示意圖／ingimage

菜花 性侵 新北

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