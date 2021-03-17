謊稱辦玖壹壹、BTOB演唱會 安妮前經紀人詐騙上百萬元

俄羅斯籍女藝人安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶4年前偽造合約誆稱辦玖壹壹演唱會、韓國男子團體「BTOB」演唱會，詐騙李姓男子、倍思公司出資共453萬餘元，台北地院一審依偽造文書罪判刑1年4月，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，判趙崇伶1年4月，可上訴。

判決指出，綽號「美寶」、「mable」的趙崇伶2017年8月謊稱同年11月要在南港展覽館舉辦「玖壹壹在地人演唱會」，偽造公司和玖壹壹所屬工作室簽署的合約，邀約李姓男子投資，李先後匯款100萬元、53萬元，事後卻發現遲遲沒有演唱會消息，驚覺被騙報警處理。

趙崇伶2017年1月也向倍思公司謊稱要辦「BTOB」演唱會，獲利高達五成，並以偽造公司和「BTOB」所屬經紀公司簽署草約作為證明；倍思公司信以為真，和趙崇伶簽合作協議書，並匯款300萬元，倍思公司事後等不到趙崇伶提出匯款「BTOB」經紀公司的證明，才知道受騙。