拿狼牙棒毆打姪子頭！女主播老公道歉稱「管教」不被領情

主播王佳婉的丈夫、捷年集團董事長呂台年去年不滿姪子劉鎮亞態度差，雙方發生衝突，他事後持狼牙棒手電筒毆打劉的頭部，劉鮮血直流並報案提告，一審依傷害、恐嚇罪各判4月徒刑、拘役50日，可易科罰間；案件上訴，台灣高等法院今開庭審理，呂當庭「舉手致意」道歉，但劉不領情，要求法院依殺人未遂罪從重量刑。

呂台年法庭上指出，他和劉鎮亞分別住樓上樓下，但互動不多，也不常發生衝突，而狼牙棒手電筒是網路上買的；去年2月8日家族到餐廳聚餐，因劉鎮亞態度不好而發生衝突，他因開完刀一周身體虛弱，劉年輕力壯，劉推打他，「我也打不過他」。

呂台年說，他當天回家拿狼牙棒手電筒是為了防身，而劉下車直接朝他衝過來，他下意識不小心毆打倒劉一下，「我只是自衛，沒有要傷害他的意思」。

他說，他一直有和解意願，在調解過程中多次當面和劉道歉，不願意再浪費司法資源和造成家人間紛爭，但劉的和解條件嚴重限制他居家自由，包括要求他離家、不准到公共區域、每天只有15分鐘能進出等，他還有8歲兒子和老婆要照顧，「這樣我沒辦法和解」。

呂台年說，他白手起家，和兄弟姊妹感情深厚，重視傳統家庭倫理，可能他把哥哥嫂嫂的小孩也視為自己小孩，才會造成衝突；他最後起身「舉手致意」向劉鎮亞道歉，表示「叔叔再跟你道歉一次，希望你能放下」，劉也還有弟弟、妹妹，家族和諧是最重要的。

劉鎮亞庭上指出，他小時候叔叔就曾經在他母親面前恐嚇，「要挖出我的眼珠」，連母親抱著他，叔叔也是照打；當天他被狼牙棒手電筒打到，「是我未曾感受過的痛」，鮮血從他臉上留下，「我很確定會死在我父母面前」，他當時命在旦夕，活下來是好運，希望以殺人未遂罪控告叔叔，法院用最重方式宣判。

劉鎮亞庭後受訪說，「他拿兩支狼牙棒衝向我，往我頭上打」，在法庭上仍說在管教晚輩、正當防衛、不小心用狼牙棒攻擊到他的頭，直到今天叔叔都沒有意識到自己的行為不對，他依然沒辦法接受。

一審判決指出，呂台年去年2月8日和劉鎮亞發生爭執，他心生不悅朝劉丟水杯、揮拳毆打，經勸阻後雙方各自離去；但呂台年回家後仍忿忿不平，手持2支狼牙棒手電筒在住家大門前等劉回家，一見劉開車載父母返家，上前持狼牙棒手電筒攻擊劉的頭部，導致劉頭皮撕裂傷、鈍挫傷、左眼角紅腫，呂甚至出言「再看到你就打死你」等語。

一審認為，呂台年坦承犯行，但自我情緒管理能力、法治觀念有待加強，依傷害、恐嚇罪各判4月徒刑、拘役50日，得易科罰金。