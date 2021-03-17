台中男約少年摩鐵拍猥褻片 性交過程還傳給友觀賞遭訴

台中市何姓男子在手機軟體「Twitter（推特）」上發布貼文，引來一名少年對貼文好奇，進而與何交換通訊軟體帳號，何在去年2月間邀約少年在摩鐵見面，還找來讀呂姓高中生加入，何在摩鐵內用情趣玩具對少年下體拍攝猥褻影片，也對少年肛交發生關係，事後少年父親發現二人對話後曝光，台中地檢署今偵結，將何依違反兒少性剝削、妨害性自主等罪起訴。

起訴書指出，何姓男子（32歲）在手機軟體「Twitter（推特）」上有發布貼文，其中一則引起對性好奇的少年注意，二人在網路聯絡後，互相交換手機通訊軟體Line帳號溝通，何在對話過程中，已知道少年是就讀國二的學生，但何仍在去年2月5日邀約少年到摩鐵一聚，還找來另名呂姓高中生赴約。

何姓男子開車載二人前往台中市某汽車旅館後，何將少年綑綁在椅子上，並用跳蛋猥褻少年的下體，另外還用手機拍攝少年下體、肛門的影片，一共拍了16則，隨後何又與少年肛交，呂則在旁邊觀看。

事後因少年向何要求看當時拍攝的影片，對話過程遭少年父親發現，進而曝光，全案由霧峰警分局偵辦後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，檢方發拘票後，扣得何的手機與筆電等證物。何姓男子到案後承認犯行，但辯稱不知犯行當下，少年的年紀是13歲或14歲。