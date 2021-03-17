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外送員欺負外送員！鑽漏洞盜帳號接單收餐費 無辜同事慘賠錢

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

擔任熊貓外送員的蘇姓男子，發現新註冊帳號的預設密碼都相同，蘇男發現這個漏洞後，取得同樣是外送員的姜男帳號，利用預設密碼登入，以姜的帳號接了32單，收取5796元費用後卻未上繳公司，無辜受害的姜男被迫墊付費用，高雄地檢署偵結，以蘇犯侵占罪嫌起訴他。

檢方調查，外送員註冊熊貓帳號後，預設密碼如果沒變更，所有註冊帳號的密碼都相同，擔任外送員的蘇男發現這個漏洞後，去年7月間在外送群組內先記下姜男帳號，同月17日，用手機成功登入姜男帳號，還自行更改密碼。

事後蘇利用姜男帳號接單，騎著闕姓好友的機車，接連跑了32筆外送訂單，但收取餐飲費用後，沒有上繳公司，反而自己拿去用，總計侵占5796元款項，帳號無辜被盜的姜男，被迫先墊付5000多元款項給平台。

警方獲報後展開查緝，蘇男警詢時承認盜別人帳號接單，全案經檢方偵結，以蘇犯侵占罪嫌起訴他。

跑熊貓外送的蘇男利用註冊帳號漏洞，盜用同公司的姜姓外送員帳號，被高雄地檢署依侵占罪起訴。圖為示意圖，非新聞當事人。記者張議晨/攝影
跑熊貓外送的蘇男利用註冊帳號漏洞，盜用同公司的姜姓外送員帳號，被高雄地檢署依侵占罪起訴。圖為示意圖，非新聞當事人。記者張議晨/攝影

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