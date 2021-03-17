誆稱免開刀治畸形腳！ 台中密醫涉詐46患者822萬 被判刑3年半

台中市施姓老翁自稱是湖南中藥大學博士生，具有大陸醫師資格，並宣稱自己發明免開刀矯正小兒麻痺、畸形腳儀器、技術，在2018年間在台中市西區台灣大道開診所後，非法收治病患，期間有患者因施處置不當，傷口潰爛後檢舉，檢警在2019年前往搜索，進而查獲，發現施向46名換者收取822萬診療費，台中地院審結，依違反醫師法，判施3年6月徒刑。

判決書指出，施姓老翁（71歲）沒有合法醫師資格，卻在2018年間在台中市西區台灣大道成立診所、義肢矯具公司，他為了招攬病患，還在報紙刊登廣告，身穿白袍，宣稱自己是醫學博士，並在廣告上寫明「免侵入性矯正裝置」，可治療小兒麻痺、X型腳、O型腳等疾病，有病患上門求助，他就要診所內的工作人員稱呼他為「施博士」、「施醫生」，以取得病患信任。

另外，施姓老翁向病患謊稱，自己發明免開刀矯正小兒麻痺、畸形腳的裝置、技術，只要經過他治療之後，數日就可正常行走，有些病患不疑有他，付出數萬元至數十萬元的高額費用，有人在一周內就付出69.2萬的高額診療費。

不過在2019年間，有一名張姓病患經過施姓老翁診療後，傷口發炎、潰爛，病患向台中市衛生局檢舉後，檢警介入偵辦，並在同年12月4日前往搜索，查扣相關贓證物。

檢警查出有46名病患接受施姓老翁治療，每人付出2萬至69.2萬不等的費用，施姓老翁利用非法診療，在短短2年間，賺取高達822.6萬的診療費用。