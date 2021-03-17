槓上北檢！法警討加班費勝訴 法院：有執行職務就算加班

台北地檢署廖姓法警前年6月12日下午5點半到次日上午8點半服勤，他簽請核發6小時加班費，但北檢卻僅採計他值庭、戒護人犯的時間，認定加班3小時；他不服提復審被駁，再提行政訴訟，台北地方法院判廖勝訴，撤銷北檢處分和復審決定，北檢應就廖的加班費案，依判決見解為適當處分，可上訴。

廖提告主張，他2019年6月12日下午5點半到次日上午8點半服勤15小時，簽請核發6小時加班費、9小時值勤費共1944元，但北檢僅將他值庭、戒護人犯時間認定為加班，處理其他法警事務、長官交辦事項，卻只給每小時70元值勤費，未核予他應有的時薪。

他認為，公務人員保障暨培訓委員會處理台中地院法警簡嘉達加班費案，2018年復審決定認為法警職務範圍不以開庭或值庭為限，此決定也促成司法院改變對法警加班的認定，全面改制加班費、補休並行；對比法院作法，加上法務部已發函指出，檢方法警可適用保訓會決定，但北檢仍視而不見、聽而不聞、不為所動，未核實認定加班，讓檢方法警「深感不被尊重」、憤慨難平。

廖主張，北檢沒有將他替內勤檢察官開庭前的準備工作列入，包括調印通緝書、送卷給書記官，庭畢時間也非加班結束時間，開庭結束他得處理人犯開釋、關閉候訊室設施、電源，當天也更換因解送人犯入監而淋濕的制服，要求北檢給付6小時加班費。

北檢抗辯，廖當天除加班3小時外，其餘期間在值勤處所待命，難認定為加班，只能核發值勤費。

法院認為，值勤期間若有執行職務仍得認定為加班，北檢只以廖「值庭」時間來算加班費，但法警職務不以開庭、值庭為限，上班時間以外值勤時，若經指派執行職務，也要認定為加班，北檢處分違反行政原則，而保訓會復審決定也為糾正，難認適法。

判決指出，廖值勤期間負責新收人犯、歸案通緝犯、報告檢察官、送卷給書記官、調印通緝書等，均算執行法警事務，但僅穿法警制服待命、更換淋濕的制服等，不認為是執行職務，因此認定廖加班5小時、值勤10小時。

法官認為，北檢應先提出加班費或補休等補償措施供廖選擇，才能做出行政處分，此涉及北檢的行政決定、廖的選擇權利，依法法院不能擅自命北檢給付加班費，應由北檢遵照判決法律見解，另對廖作出適法處分。