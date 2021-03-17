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懷疑沒回家的老婆外遇 丈夫狂砍「假想敵」二審改判5年6月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子張博皓懷疑妻子和徐姓男子發生婚外情，約徐到超商見面談判時，持水果刀揮砍徐的頭頸部，導致徐半身血淋淋倒地意識不清，送醫急救撿回一命；一審依殺人未遂罪判刑9年，二審改判5年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，張因懷疑妻子和徐有染，他2019年12月7日凌晨透過妻子的LINE約徐到宜蘭某超商談判，他也攜帶水果刀、折疊刀和菜刀，開車前往現場。

張一見徐現身，不顧妻子還在車內，帶水果刀、折疊刀下車，朝徐一陣猛砍，徐傷重不支倒地後，他再徒手毆打、腳踹徐的頭部，直到徐半身血淋淋倒地不起、無力動彈，他才停止攻擊，整把凶刀也染上鮮紅的血跡。

徐因大量失血陷入昏迷，送醫輸血、手術才撿回一命；張坦承拿刀砍人，但否認殺人未遂犯行，供稱他沒有要殺徐，且當場他有叫妻子報警、叫救護車，自己也在現場等警察來。

妻子作證指出，她和徐是很好的朋友，因為他案發前一晚沒有回家睡覺，張拿她的手機去看，發現她和徐的對話紀錄，才會脅迫她打電話約徐碰面；另張酒測值為每公升0.13毫克，但認定未影響辨識能力。

法官認為，根據現場監視器畫面，和徐的傷勢，認為張揮砍的力道猛烈，並非只是教訓人而已。判決指出，張犯案後未主動打電話報警，而是超商店員報警，但張沒有前科紀錄，只因懷疑妻子和徐有染而動手砍徐的頭頸部，危險性高惡性重大，一審依殺人未遂罪判9年徒刑。

案件上訴，張和徐達成和解；二審認為，雖張犯後未能誠實面對錯誤，但考量他已賠償徐，撤銷原判決，改判5年6月徒刑；最高法院認為原審認事用法並無違誤，駁回上訴定讞。

示意圖／ingimage
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殺人 超商 警察

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