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檜木也有身分證？調查局開發檜木DNA分子 山老鼠無所遁形
台灣山老鼠猖獗，調查局從2017至2010年執行台灣檜木DNA鑑定研究及資料庫建檔，成功開發台灣檜木特定DNA分子標記，完成個體鑑別技術，可運用在盜伐檜木鑑定工作，釐清扣案贓木的來源。
法務部長蔡清祥指出，建立台灣檜木DNA資料庫，對打擊山老鼠是很有力工具，透過各單位合作，可以對山林保護更完美。調查局長呂文忠指出，調查局只要是針對檜木跟扁柏建立資料庫，因為資料庫的建立需要相當數量跟數據，將來才能作比對，調查局會持續進行增價能量，讓鑑定結果更精確。
呂文忠指出，此研究由林務局協助，派員深入台灣險峻山林蒐集珍貴神木級檜木群樣本，逐步完成龐大DNA指紋建檔，猶如檜木身分證，當珍貴的盜伐木被查獲，只需比對DNA資料庫，即可判定贓木來源，替辦案提供有力科學證據，強化追訴與預防犯罪效能。
調查局今天舉行檜木DNA鑑定研究成果發表會，法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、宜蘭地檢署檢察長余麗貞、台灣高檢署檢察官古慧珍及林務局官員都與會。
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