快訊

南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檜木也有身分證？調查局開發檜木DNA分子 山老鼠無所遁形

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台灣山老鼠猖獗，調查局從2017至2010年執行台灣檜木DNA鑑定研究及資料庫建檔，成功開發台灣檜木特定DNA分子標記，完成個體鑑別技術，可運用在盜伐檜木鑑定工作，釐清扣案贓木的來源。

法務部長蔡清祥指出，建立台灣檜木DNA資料庫，對打擊山老鼠是很有力工具，透過各單位合作，可以對山林保護更完美。調查局長呂文忠指出，調查局只要是針對檜木跟扁柏建立資料庫，因為資料庫的建立需要相當數量跟數據，將來才能作比對，調查局會持續進行增價能量，讓鑑定結果更精確。

呂文忠指出，此研究由林務局協助，派員深入台灣險峻山林蒐集珍貴神木級檜木群樣本，逐步完成龐大DNA指紋建檔，猶如檜木身分證，當珍貴的盜伐木被查獲，只需比對DNA資料庫，即可判定贓木來源，替辦案提供有力科學證據，強化追訴與預防犯罪效能。

調查局今天舉行檜木DNA鑑定研究成果發表會，法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠、宜蘭地檢署檢察長余麗貞、台灣高檢署檢察官古慧珍及林務局官員都與會。

台灣檜木與扁柏。記者張宏業／攝影
台灣檜木與扁柏。記者張宏業／攝影
調查局今天舉行檜木DNA鑑定研究成果發表會。記者張宏業／攝影
調查局今天舉行檜木DNA鑑定研究成果發表會。記者張宏業／攝影
台灣檜木與扁柏。記者張宏業／攝影
台灣檜木與扁柏。記者張宏業／攝影

DNA 山老鼠 法務部

延伸閱讀

拉法葉艦弊案不法佣金要不回 蔡清祥：程序尚未終結

檢察長將大調動 牽動情治布局？

翁茂鍾藉更保結識檢察官？蔡清祥：他只是民間社團委員

洗錢防制辦公室執秘蔡佩玲 請辭檢察官

相關新聞

辱罵醫護人員「婊子」 醫療暴力要面對哪些法律責任？

醫療暴力的刑事責任，主要是以《醫療法》第106條第3項的規定為主，條文禁止的行為是「以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」，並沒有規範到「公然侮辱」這種暴力類型。如果一定要把公然侮辱當作條文中的「其他非法之方法」，按照現行實務見解，除非侮辱的程度同樣達到條文所強調「強暴、脅迫、恐嚇」的程度，否則不會構成《醫療法》第106條第3項所要禁止的行為。

槓上北檢！法警討加班費勝訴 法院：有執行職務就算加班

台北地檢署廖姓法警前年6月12日下午5點半到次日上午8點半服勤，他簽請核發6小時加班費，但北檢卻僅採計他值庭、戒護人犯的...

懷疑沒回家的老婆外遇 丈夫狂砍「假想敵」二審改判5年6月

男子張博皓懷疑妻子和徐姓男子發生婚外情，約徐到超商見面談判時，持水果刀揮砍徐的頭頸部，導致徐半身血淋淋倒地意識不清，送醫...

檜木也有身分證？調查局開發檜木DNA分子 山老鼠無所遁形

台灣山老鼠猖獗，調查局從2017至2010年執行台灣檜木DNA鑑定研究及資料庫建檔，成功開發台灣檜木特定DNA分子標記，...

台南「蘇大媽」即將入監100天 因妨害公務再被判刑1年定讞

台南檢舉達人蘇姓女子違反藥事法被判5月，可易科罰金，但因持續濫訴，騷擾公務機關，經檢方撤銷易科罰金，剩下100天刑期，入...

張綱維「獄中籌款」5個月　今天下午可望8000萬辦交保

遠東航空前董事長張綱維掏空資產偵查中羈押禁見，起訴後羈押不禁見；台北地院去年10月裁定張以1億元交保，包含自籌8000萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。