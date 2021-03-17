張綱維「獄中籌款」5個月　今天下午可望8000萬辦交保

遠東航空前董事長張綱維掏空資產偵查中羈押禁見，起訴後羈押不禁見；台北地院去年10月裁定張以1億元交保，包含自籌8000萬元現金、律師提2000萬元人保，張在看守所內籌款近5個月籌到現金，今天下午可望辦保。

張綱維的辯護律師劉煌基上午前往台北看守所辦理律師接見，就相關籌款、辦保事宜與張作最後確認，下午辦保的時間還在與法院溝通。

張綱維去年獲裁定交保之後，由於籌款能力變弱，數度與法官討價還價；張曾喊出的現金保價碼包括「6000萬元」、「3500萬元」，不過，法官審酌認為，數額與掏空案的不法利益36億元相較，不符比例，始終未讓張綱維如願降保，法官要求張務必籌足8000萬元才准放人，以確保張不逃匿。

事實上，遠航案承審法官去年10月19日即裁出張須「自籌8000萬」的條件，但並沒有限制張籌款時間，致交保裁定迄今仍有法律效力。

張綱維今天籌足8000萬元以前，向法官說明希望交保的理由，包括無罪答辯、個人財務、家庭因素。