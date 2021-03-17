與未成年室友四度性交 安置機構輕度智障院生遭起訴

北市某社福基金會安置的蘇姓輕度智能障礙男子，去年與同寢室14歲少年「兩情相悅」4度發生性行為。事後，少年母親提告。台北地檢署調查後，日前依妨害性自主罪將蘇男起訴，考量認罪且犯後態度良好，建請法官量處適當之刑。

起訴指出，蘇男被安置在台北市某社福機構內。去年8月1日，院方安排他與14歲少年院生同寢室，他明知少年僅有14歲，卻在去年9月、10月、11月間，4度在寢室內與該名少年發生口交、肛交等性交方式。

事後，該名少年告訴母親此事。母親憤而報警提告。檢方調查時，蘇男認罪，該名少年也證稱是自願發生性行為。不過，由於該名少年年齡僅有14歲，檢方認定蘇男涉犯刑法第227條第3項「對於14歲以上未滿16歲男子為性交罪」。