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不滿被笑矮子當街潑糞辣台妹 潑屎哥被檢方起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

20歲邱姓辣台妹去（2020）年在台北市信義威秀遭柯姓男子當街潑糞。聯合報系記者袁志豪／翻攝
20歲邱姓辣台妹去（2020）年在台北市信義威秀遭柯姓男子當街潑糞。聯合報系記者袁志豪／翻攝
20歲邱姓辣台妹去年在台北市信義威秀遭柯姓男子當街潑糞，裝滿糞便的桶子直接蓋在邱女頭上，在網路上引發熱議，柯男供稱因夜店搭訕邱女遭拒，又發現自己在臉書上被邱女嘲笑身高矮，才會撿狗便混合廚餘倒在邱女頭上，台北地檢署今依公然侮辱、強制罪將柯男起訴。

全案緣起於邱女去年九月在信義區威秀影城附近與朋友餐敘，後來獨坐在路旁石椅講電話，突遭柯男（20歲）從後方持一桶糞水從頭潑下，邱女在街頭清理一身惡臭，狼狽模樣被PO上網，由於柯男潑的屎上還有金針菇，被網友嘲諷是「屎有餘菇」攻擊事件。

邱女事後向警方報案，面對媒體還直嗆柯男說，「是男人就出來自首」，另在臉書貼文指稱，「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「我洗了五次頭髮，到現在還有味道。」

柯男起初接受警詢時辯稱，穢物是蒐集自己的屎混合廚餘，後又改稱是在公園撿狗屎混和廚餘，犯案動機是因搭訕遭拒等因素，透過朋友得知邱女行蹤，才對邱女潑糞洩憤。

北市環保局當時依廢棄物清理法對柯男開罰6千元，並要求參加1小時環境講習，創下北市環保局對民眾潑糞汙染開罰首例。

檢方調查認為，柯男利用糞便穢物潑灑邱女，使路人看到邱女狼狽模樣，名譽遭詆毀，且邱女遭屎洗後，當下無法隨意移動，已構成公然侮辱罪與強制罪。

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