全面清查法官案 司法院已密訪翁茂鍾態度配合

翁茂鍾。圖／聯合報系資料照片

司法院今天指出，擴大清查與富商翁茂鍾接觸的法官，近期完成約詢10多人，也已密訪翁茂鍾，其態度配合。在偽造定存單案改判諸慶恩有罪的二審3名法官，則非調查對象。

司法院長許宗力1月20日宣布全面調查所有疑似涉及不當違失行為的法官，3個月內完成調查報告，至今近2個月。

官員今天指出，調查進度超前，完成約詢10多人，大多數人均已退休或辭職，另有少數人因與翁茂鍾飲宴時非公職身分（已退休或離職）排除在約詢名單內、少數人強調這是10幾年、20年前的事，不記得而拒絕接受約詢，也有少數人已往生。

官員說，若接觸翁茂鍾當時為法官身分者，無論是否接受約詢，司法院均以相關資料進行判讀這20多人是否有行政違失，相關調查報告預計4月初送交人事審議委員會進行審議，同時將人審會決議應進行懲戒、懲處的法官名單全面公開。

至於，約詢翁茂鍾部分，官員證實日前已經密訪，其態度配合，其餘內容不便說明。

已故的百利達銀行經理諸慶恩被控偽造定存單案，高檢署昨天為諸慶恩聲請再審；官員指出，本案二審的台灣高等法院3名法官雖改判諸慶恩有罪，但翁茂鍾筆記本未提及3人，因此非約詢調查對象。