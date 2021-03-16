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陳水扁二次金改案法官退休 陳芃宇中籤承審

中央社 / 台北16日電

承審前總統陳水扁等人涉二次金改案（更一審）的台灣高等法院法官曾德水今天退休，高院下午抽籤，抽中法官陳芃宇為受命法官，後續與審判長葉騰瑞、陪席法官古瑞君合議審理。

最高法院於民國101年12月20日切割判決陳水扁等人被控二次金改案，判陳水扁有期徒刑10年，併科罰金新台幣1億元；陳水扁的妻子吳淑珍因非公務員而獲減刑，判刑8年，併科罰金8000萬元。兩人貪污犯罪所得2億元需追繳沒收。

另外，最高法院把二次金改案中的國泰併世華案，以及陳水扁、吳淑珍、陳水扁的兒子陳致中、陳水扁的兒媳黃睿靚被控洗錢罪部分撤銷，發回台灣高等法院更審。

台灣高等法院更一審受命法官曾德水承審期間訊問陳致中、黃睿靚，也曾傳喚吳淑珍，但吳淑珍以生病等為由請假。

陳水扁在104年間以患有重度憂鬱症、睡眠呼吸中止症、鼻中膈彎曲、手抖症等症狀，不適合出庭等語，具狀聲請停止審判，並提出醫院診斷證明書。

高院更一審於同年8月31日裁定，陳水扁部分停止審判，假如陳水扁身心狀態，經醫療團隊治療後，回復至可進行訴訟程序時，將撤銷裁定，續行審判。

曾德水在106年間疑陳水扁有就審能力，傳喚陳水扁在同年7月7日到庭，考量是否撤銷停審，但陳水扁請假未到庭。

曾德水在庭上勘驗陳水扁與麵包師傅的影片，認定陳水扁與看護在公園散步為併行，速度正常，沒有蹣跚；陳水扁與麵包師傅對話時提及「告、我要告」等語，言語表達順暢，沒有停頓及結巴；勘驗陳水扁參加凱達格蘭基金會餐會影片，認定陳水扁可以自行舉杯敬酒及夾菜，無需他人協助。

陳水扁辯護人當庭指出，不能單純只以影片狀況做判斷（是否撤銷停止審判），法院開庭是屬壓力問題，可能會使陳水扁心理創傷更大而有輕生念頭等語。

後來陳水扁質疑曾德水心證偏頗而聲請迴避，曾德水當時回應「平常心面對」。聲請案經高院駁回後，陳水扁不服提起抗告，最高法院認為陳水扁僅憑主觀指摘，駁回抗告確定。

陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀而獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案及教唆偽證案。

陳水扁 台灣高等法院 洗錢

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