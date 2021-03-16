女酒醉遭男友踹頭踢斷牙身亡？法院列4爭點進一步釐清

桃園蕭姓男子不滿周姓女友酒醉吵鬧，涉嫌踢她頭部好幾下，導致腦部重傷、門牙斷裂，檢方依傷害致死罪嫌起訴。法院今開庭，蕭的辯護人認為，解剖鑑定無法證明因果關係，周的兒子則說，母親應是被蕭攻擊後才死亡，法院羅列4項爭點，將進一步傳喚證人、勘驗，釐清全案。

檢方起訴指出，蕭男（55歲）去年1月23日和周女、林姓友人喝酒，深夜12點多要回家，周酒醉向後摔撞到頭，後又發出吵鬧聲，蕭不滿出腳踹周頭好幾下，導致她顱內出血、門牙斷裂，中樞神經休克死亡。

檢方訊時，蕭否認有故意至周死亡意圖，周的兒子證稱，母親和蕭同居常遭受家暴，鄰居也稱常聽見吵鬧，另警方在蕭室內拖鞋採集到周血跡；檢方參酌法醫鑑定，認為周摔倒後仍有意識，回家遭蕭踢頭才沒繼續吵鬧，可能因蕭攻擊導致傷勢加重、死亡，依家暴傷害致死罪嫌起訴他。

蕭男透過辯護人表示，現有鑑定無法證明蕭的踢擊和周女死亡有因果關係，依罪疑唯輕應無構成傷害致死，且蕭踢擊行為主觀上無法預見有加重結果發生。

蕭男也說，當時周女酒醉回家，他和賴姓、林姓友人扶進房，並將女友以仰躺方式放在床上，對方吵鬧、大叫還扭動滾下床倒在廁所門前，他擔心周著涼所以有拿棉被、枕頭，後來自己要上廁所，才用腳踢到她左臉頰靠近下巴處。

但審判長質疑，蕭在警方詢問時表示，他當時穿著室內拖鞋朝周女左肩踢，因她又吵鬧所以踢了2、3次，有感覺踢到眼睛，在檢方訊問時，蕭又說有踢到周女臉，但踢了幾下不記得，與今天開庭供述明顯不符。

審判長並羅列4項爭點，包括周女是否因頭部、腦部多處傷勢而中樞神經休克死亡、而上該傷勢是周女自己跌倒撞擊或摔下床導致，還是被蕭用腳踢造成、周跌倒至返家後仍可吵鬧及對話，該部分是否如鑑定所寫具有意識而未有腦損，以及周女死亡結果和蕭踢擊有無因果關係。