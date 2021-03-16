低價IPhone、Jolin、田馥甄門票網路兜售 40人受騙上當

花蓮邱姓、陳姓情侶檔以及台北黃姓女子，涉嫌利用臉書、LINE等平台，散播買賣訊息，但民眾匯款後遲遲收不到手機或門票，才知道受騙，刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊獲報後偵辦，逮捕邱女、陳男、黃女，警詢後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

警方查出，邱姓、陳姓、黃姓犯嫌，在網路利用假帳號，宣稱有特殊管道可以用市價7折，購入IPhone以及蔡依林、田馥甄等演唱會門票，不少受害者不疑有他匯款，但等了多日直到演唱會時間快到了，仍未收到入場門票或手機，才知道受騙，粗估有40人受害，受詐金額約新台幣60萬元。

刑事局南打獲報後，與花蓮縣警局、屏東縣警局、台北市警局等單位合作，上月24日兵分多路，至花蓮縣萬榮鄉、台北市松山區等地抓人，將邱女、陳男、黃女帶回偵辦，另查扣作案手機4支、郵局帳號等，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪，移送高雄、屏東地檢署偵辦。