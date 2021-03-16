快訊

蘇花公路遊覽車自撞山壁 4人無生命跡象、10餘人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低價IPhone、Jolin、田馥甄門票網路兜售 40人受騙上當

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

花蓮邱姓、陳姓情侶檔以及台北黃姓女子，涉嫌利用臉書、LINE等平台，散播買賣訊息，但民眾匯款後遲遲收不到手機或門票，才知道受騙，刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊獲報後偵辦，逮捕邱女、陳男、黃女，警詢後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

警方查出，邱姓、陳姓、黃姓犯嫌，在網路利用假帳號，宣稱有特殊管道可以用市價7折，購入IPhone以及蔡依林、田馥甄等演唱會門票，不少受害者不疑有他匯款，但等了多日直到演唱會時間快到了，仍未收到入場門票或手機，才知道受騙，粗估有40人受害，受詐金額約新台幣60萬元。

刑事局南打獲報後，與花蓮縣警局、屏東縣警局、台北市警局等單位合作，上月24日兵分多路，至花蓮縣萬榮鄉、台北市松山區等地抓人，將邱女、陳男、黃女帶回偵辦，另查扣作案手機4支、郵局帳號等，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪，移送高雄、屏東地檢署偵辦。

南打偵五隊長陳建仁表示，網購商品常有不合理的價格出現，呼籲民眾切勿輕信相關廣告訊息；網購應慎選優質有信用賣家，理性查證，勿貪小便宜才能保障雙方權益。

刑事局南部打擊犯罪中心呼籲民眾，網購應慎選有信用賣家，勿輕信不合理的低價商品。記者張議晨／攝影
刑事局南部打擊犯罪中心呼籲民眾，網購應慎選有信用賣家，勿輕信不合理的低價商品。記者張議晨／攝影
涉案的邱姓、陳姓情侶檔被警方繩之以法。記者張議晨／翻攝
涉案的邱姓、陳姓情侶檔被警方繩之以法。記者張議晨／翻攝
涉案的黃姓女子被警方繩之以法。記者張議晨／翻攝
涉案的黃姓女子被警方繩之以法。記者張議晨／翻攝

屏東縣 演唱會 詐欺 iPhone 蔡依林

相關新聞

景文科大迎新逼脫內衣褲改判無罪 校方：迎新須先提計畫

景文科技大學四學系5年前舉辦迎新，學長姐要求新生脫衣交出內衣褲，新北地院一審認為6名活動幹部犯強制罪，判拘役20日到40...

女酒醉遭男友踹頭踢斷牙身亡？法院列4爭點進一步釐清

桃園蕭姓男子不滿周姓女友酒醉吵鬧，涉嫌踢她頭部好幾下，導致腦部重傷、門牙斷裂，檢方依傷害致死罪嫌起訴。法院今開庭，蕭的辯...

「我殺人了」男子行凶後直奔警局自首 今依殺人罪起訴

新北市經營橡膠工廠徐姓男子去年遭對面工廠工人周姓男子持刀刺死，周男犯案後騎車直奔警局投案，雖符合自首要件，因雙方並無宿怨...

低價IPhone、Jolin、田馥甄門票網路兜售 40人受騙上當

花蓮邱姓、陳姓情侶檔以及台北黃姓女子，涉嫌利用臉書、LINE等平台，散播買賣訊息，但民眾匯款後遲遲收不到手機或門票，才知...

水保局官員至梨山出差 晚間跑到宜蘭接受招待喝花酒

農委會水土保持局台中分局官員至中市和平梨山出差，晚間奔馳遠至百公里外的宜蘭縣，接受業者招待餐飲、喝花酒、住民宿，官員並未...

女兒夜半持刀弒母 殺父未遂但致重傷二審仍判無期徒刑

屏東縣陳姓女子長期患有精神疾病，因就醫與用藥問題對父母親心生怨恨，前年10月11日凌晨，拿水果刀殺害熟睡中的父母親，陳女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。