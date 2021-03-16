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女兒夜半持刀弒母 殺父未遂但致重傷二審仍判無期徒刑

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

屏東縣陳姓女子長期患有精神疾病，因就醫與用藥問題對父母親心生怨恨，前年10月11日凌晨，拿水果刀殺害熟睡中的父母親，陳女殺死母親，父親受傷，屏東地院一審判陳女無期徒刑，褫奪公權終生，陳女不服上訴，高等法院高雄分院今宣判，駁回陳女上訴，維持原判決，本案可上訴。

陳女因罹患精神疾病，對就醫、用藥問題怨恨親生父母親，2019年10月11日凌晨1時45分許，陳女先到住處廚房，將水果刀與槌子放在房間內的衣櫥藏放，趁著父母親熟睡時，拿出水果刀與捶子殺害先殺害母親，父親聽到妻子尖叫驚醒，陳女竟揮舞水果刀殺向父親，所幸最後陳腹搶下水果刀壓制陳女，等陳女冷靜後衝下樓向鄰居求救。

陳女的母親因胸部、手臂3處穿刺傷，左上胸壁及右下胸壁穿刺傷因刺入心臟、橫隔膜與肝臟，造成大量出血、心包填塞，左側血胸與氣胸死亡，警方在住處內逮捕陳姓女子時，當場查扣犯案水果刀、槌子等證物。

屏東地院一審時認為陳女為思考受父母長期細心照顧，僅因就醫及用藥問題發生爭執糾紛，對父母心生怨恨萌生殺意，繼而罔顧人倫，趁其父母熟睡之際，持水果刀刺殺父母，弒母部分量處無期徒刑，褫奪公權終身，殺害父親未遂，處有期徒刑6年，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

陳女指地院判決過重提出上訴，高分院認為陳女殺害母親、砍傷父親，分別成立殺害直系血親尊親屬罪、對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪，一審判決並無不當，因此維持原判，駁回陳女上訴。

陳女持水果刀殺死母親，父親奪刀時也受重傷，高等法院高分院今宣判，維持一審無期徒刑判決。報系資料照
陳女持水果刀殺死母親，父親奪刀時也受重傷，高等法院高分院今宣判，維持一審無期徒刑判決。報系資料照

屏東縣 殺人 成大

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