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已婚女老闆和廚房助手搞外遇 丈夫提告他賠慘了！
一名丈夫指控開設麵館的妻子和已婚的陳姓廚房助手搞外遇，「小王」還坦承要給妻子幸福、不會欺騙感情等，提告要求「小王」賠償100萬元，台北地方法院判廚房助手應賠償20萬元，可上訴。
丈夫主張，妻子經營麵館而聘請陳擔任廚房助手，未料陳卻愛上妻子，兩人發生婚外情；陳向妻子母親、姊姊坦承「我要娶她」、「不會欺騙感情」，並坦言發生性關係，「要給妻子幸福」，待自己的婚姻關係結束，便會跟妻子在一起，認為陳侵害配偶權，求償100萬元精神慰撫金。
陳抗辯，丈夫違法搶奪妻子的手機取得LINE對話截圖，質疑內容真實性，另依據對方夫妻談話，丈夫明明說會祝福、成全妻子和他交往，還叫妻子「勇敢去愛」，既然縱容妻子可以喜歡別人，就不應該再提起訴訟。
法院認為，根據雙方對話紀錄，陳和妻子多次談到各自離婚、同居等語，妻子也曾傳訊給丈夫說「我不會再跟陳見面」、「請你高抬貴手饒了我」等語，足認陳與妻子逾越一般男女交往分際。
判決指出，陳被告妨害家庭部分雖獲不起訴處分，但丈夫、妻子和陳的對話，認定陳侵害丈夫的配偶權，且陳不斷引誘女方離婚，足以破壞對方婚姻生活圓滿，判陳應賠償20萬元。
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