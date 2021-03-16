水保局官員百餘萬來源不明 妻曾質問他拿私房錢養情婦

台中地檢署辦農委會水土保持局台中分局官員接受業者喝花酒、收賄弊案，查出治理課長林勇州來源不明款項達166萬2000元，他為隱藏款項向廠商借用帳戶存入款項，經他的陳情婦傳給他妻子葉女，他妻子以為他有私房錢，檢察官查出林勇州及妻子2018年總收入160萬，總支出卻達180萬，林的總支出大於總收入，因而認定166萬2000元為財產來源不明款項。林的妻子還質問是否有私房錢，用來養情婦。

檢察官偵辦期間，發現林勇州於2018年7月間迄今，向乾坤技術顧問有限公司老闆林永欣的妻子蔡女借用元大銀行的帳戶使用，以現金存款、跨行現金存款方式，將款項存入帳戶，共計166萬2000元。

林勇州的妻子葉女證稱，她每個月收入4萬7000元（不含獎金），2018年年薪70幾萬、2019年年薪80幾萬，她的丈夫年薪90幾萬至100萬，家中財務由她管理，丈夫的薪水每個月保留不會超過1000元，其餘全部交給她，如果不夠用他會刷卡。

2019年7月26日下午通訊監察譯文，林勇州在外面情婦陳女用手機將股利發放通知書上面分別有蔡女及林勇州的名字截圖傳給葉女，葉女質問老公是不是有私房錢，用這個私房錢去養情婦，林回稱不是，說那是蔡女的股票，不是他的。經林拿薪資明細表，確認林把薪水都交給妻子，幾乎沒有所剩。