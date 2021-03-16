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廠商拉攏水保局官員 加入「塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

行政院農委會水土保持局台中分局辦理18件工程，廠商為求驗收公務員不刁難等，涉嫌招待公務員喝花酒、性招待及行賄等，檢察官查出業者甚至成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，要官員加入群組，再安排傳播妹招待官員。

起訴書指出，2019年3月5日下午，水保局台中分局治理課長林勇州簽核、決行同意「頭屋枋寮坑段工程」工程預算書後，同日傍晚乾坤技術顧問有限公司負責人林永欣在LINE通訊軟體成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，邀林勇州、許姓工程員、及羅姓廠商、桂姓廠商等人加入。

約定次日晚間，在台中市西區存中街某日式料理餐廳，由林永欣設宴招待，並於群組上通知羅姓廠商「奶嘴請羅爺準備」，即飲宴後由羅安排傳播妹招待官員。

至3月6日，廠商安排官員吃完日本料理後，再到彎月古堡私人招待所，經店家安排傳播妹陪侍，共花費新台幣6萬2426元，由林永欣及羅姓、桂姓廠商共同負擔。

農委會水土保持局台中分局辦理18件工程，廠商為求驗收公務員不刁難等，涉嫌招待公務員喝花酒、性招待及行賄等，檢察官查出業者甚至成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，要求官員加入群組，再安排傳播妹招待官員。圖／本報資料照
農委會水土保持局台中分局辦理18件工程，廠商為求驗收公務員不刁難等，涉嫌招待公務員喝花酒、性招待及行賄等，檢察官查出業者甚至成立「勇伯塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組，要求官員加入群組，再安排傳播妹招待官員。圖／本報資料照

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