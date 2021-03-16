快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣幼兒園狼師拍女童猥褻照 受害幼兒園恐不只一家

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣35歲幼兒園劉姓老師，兩年來涉嫌利用女童睡覺或單獨相處時，用手機拍女童的私處拿來自己欣賞，檢警今天清查發現，這位劉老師是兼課性質，不只在同一家幼兒園工作，所以受害幼兒園恐超過兩家以上，正著手清查中。

這名劉老師35歲未婚，涉嫌偷拍女童猥褻照片已快兩年，檢警是接獲舉報，昨天到他上班的幼兒園將他逮捕，並從其車上及租屋處起出手機和電腦，經科偵隊人員解破密碼，在他雲端資料夾中，發現起碼數百張的猥褻照片。

由於這些照片多半是特寫鏡頭，一時也難以分辨是哪一個幼童受害，連劉都記不清照片的人是誰，由於劉這段期工在幼兒園只是代課性質，檢警查出他可能在兩家以上的幼兒園兼課，其他幼兒園是否也有女童受害，檢警正在清查中。

雲林縣府教育處長邱孝文說，案發後幼稚園已將劉解聘，同時也通報教育部列為不適任教育人員，針對受害的女童也啟動輔導機制。

據部分家長轉述，這位老師看起來很古意，沒想到竟會做這種事。至於這位老師平時在校工作表現，檢警則基於保護幼童，表示不便透露。

不過檢警認為受害女童應不只三人，也希望其他被害家長能出面指認。

警方搜索劉姓嫌犯的車子，發現他不只在一家幼兒園上班。圖／雲林地檢署提供
警方搜索劉姓嫌犯的車子，發現他不只在一家幼兒園上班。圖／雲林地檢署提供

幼兒園 猥褻

延伸閱讀

學妹控被帶入ICU門禁區性侵 馬偕主治醫師稱「兩情相悅」

變換車道打方向燈照樣開罰？4萬5的罰單一點都不冤！

女與男友吵架衝下樓被攔！遭壓牆角強行猥褻 男判刑9月

雲林縣防災士培訓 百名教師、社區人員肩負重任

相關新聞

逆轉！景文科大情色迎新逼脫內衣褲 學長姐獲判無罪

景文科技大學四學系5年前舉辦迎新活動，學長姐要求新生脫衣交出內衣褲、逼新生互舔額頭上的甜麵醬，還出言「放不開」、「就差你...

雲林縣幼兒園狼師拍女童猥褻照 受害幼兒園恐不只一家

雲林縣35歲幼兒園劉姓老師，兩年來涉嫌利用女童睡覺或單獨相處時，用手機拍女童的私處拿來自己欣賞，檢警今天清查發現，這位劉...

台中女校長遇交友詐騙邀請 對方竟盜用林佳龍照片

台中市國中女校長最近接獲臉書交友邀請，對方竟盜用交通部長林佳龍的照片，女校長把照片po網，還開玩笑「我應該不是在喊民（作...

廠商拉攏水保局官員 加入「塗奶油吸奶嘴開葷夜」群組

行政院農委會水土保持局台中分局辦理18件工程，廠商為求驗收公務員不刁難等，涉嫌招待公務員喝花酒、性招待及行賄等，檢察官查...

水保局官員辦理工程集體喝花酒 秘書還接受5次性招待

行政院農委會水土保持局台中分局爆發接受業者喝花酒、性招待、收賄，台中地檢署查出該分局從2019年3月至2020年6月，辦...

合約未滿女醫師提早離職遭醫院求償600萬 最後下場出爐

任職高雄市義大醫院的王姓女住院醫師，2017年申請在職進修，並與院方簽約綁兩年，但王女前年回院服務後，認為義大未依承諾將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。