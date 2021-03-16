雲林縣幼兒園狼師拍女童猥褻照 受害幼兒園恐不只一家

雲林縣35歲幼兒園劉姓老師，兩年來涉嫌利用女童睡覺或單獨相處時，用手機拍女童的私處拿來自己欣賞，檢警今天清查發現，這位劉老師是兼課性質，不只在同一家幼兒園工作，所以受害幼兒園恐超過兩家以上，正著手清查中。

這名劉老師35歲未婚，涉嫌偷拍女童猥褻照片已快兩年，檢警是接獲舉報，昨天到他上班的幼兒園將他逮捕，並從其車上及租屋處起出手機和電腦，經科偵隊人員解破密碼，在他雲端資料夾中，發現起碼數百張的猥褻照片。

由於這些照片多半是特寫鏡頭，一時也難以分辨是哪一個幼童受害，連劉都記不清照片的人是誰，由於劉這段期工在幼兒園只是代課性質，檢警查出他可能在兩家以上的幼兒園兼課，其他幼兒園是否也有女童受害，檢警正在清查中。

雲林縣府教育處長邱孝文說，案發後幼稚園已將劉解聘，同時也通報教育部列為不適任教育人員，針對受害的女童也啟動輔導機制。

據部分家長轉述，這位老師看起來很古意，沒想到竟會做這種事。至於這位老師平時在校工作表現，檢警則基於保護幼童，表示不便透露。