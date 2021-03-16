合約未滿女醫師提早離職遭醫院求償600萬 最後下場出爐
任職高雄市義大醫院的王姓女住院醫師，2017年申請在職進修，並與院方簽約綁兩年，但王女前年回院服務後，認為義大未依承諾將她升為主治醫師，僅以備位主治醫師聘用，且工作時常超時憤而離職，義大認為雙方契約未滿，要求王姓醫師給付違約金約554萬元，王女認為賠償金過高希望減免，高雄地院認為王女所提抗辯都無具體實證，判王女要賠義大554萬元。
判決指出，在義大擔任住院醫師的王女，2017年5月1日申請在職進修，並與院方簽立切結書，約定進修結束後在義大服務2年，契約時間從2019年8月1日至今年7月31日止，若未到醫院服務或是中途離職，則要計付進修期間領取的工資加「1倍」賠償給義大，且須在進修結束後1個月內付清。
王女原本在進修結束後，要在醫院服務滿731天，但僅服務43日，認為長時間超時工作離職，事後義大依據雙方簽立的契約書，認為王女進修期間已支領294萬元，扣除43天已經工作的天數後，依約要求王支付違約金554萬5412元。
王女宣稱，她在進修期間，仍然在醫院參與病例照會、學術研討、演講、論文發表等，而且因為在院超時工作，導致健康受損，甚至義大承諾進修結束後就以「主治醫師」身分聘她，事後卻僅以備用主治醫師聘用。
另外，進修期間她還有在醫院值班，值班領取的工資，不應該列入義大給付的進修費用內，且義大除了給付薪水外，並未因為在職進修給付其他培訓費用，還沒有提供合理補償，義大提出的違約金太高，應該減免。
地院承審法官調查，就王女所提供病例照會部分，僅是回答同事、友人的問題，另參加學術研討、演講、論文部分，王也提出不有契約依據；至於超時工作導致健康受損，以及同意進修結束後以主治醫師聘用，王女都提不出證據來證實雙方有這份約定。
法官認為，依據院方在職進修辦法，認為王女縮短最低服務年限，是利用進修期間回院值班做為對價，和醫師利用勞務換取值班津貼的情形不同，不能以王女有回院值班，就將值班津貼排除在進修領取的費用外，義大請求違約金並無過高之虞，判義大勝訴。
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