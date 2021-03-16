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他想撿捕蟹籠卻被路燈活活電死 區公所二審改賠30萬元
簡姓男子6年前到河床撿拾螃蟹誘捕籠時，被漏電的路燈電桿電死，他的妻子、2名子女請求國家賠償，基隆地院一審判負責維護路燈的瑞芳區公所賠償192萬元，案件上訴，台灣高等法院今改判瑞芳區公所應賠償30萬元，可上訴。
簡2015年12月27日凌晨3點多行經新北市瑞芳區瑞濱路段，他翻越燈桿旁的欄杆，欲到河床上撿拾螃蟹誘捕籠，未料一隻手觸摸到漏電的燈桿，另一隻手抓鐵欄杆而形成通路導致觸電死亡。
簡妻、2名子女認為瑞芳區公所未善盡維修責任，請求國家賠償要求瑞芳區公所賠償共300萬元；瑞芳區公所抗辯，簡死亡並非一定是碰觸燈桿，但基隆地院一審認為，經法醫解剖鑑定，證明簡因燈桿漏電而死亡。
一審認為，瑞芳區公所應隨時注意燈桿電力設置是否完好，並定期派員檢驗、保養、更新無熔絲開關及變壓器等，避免因年久老化而遇雨漏電，但變壓器、斷路器暴露於燈桿外，因年久失修，才導致簡被電死。
一審指出，簡僅觸碰到燈桿固定架而觸電身亡，但他仍有20%過失，瑞芳區公所應負80%過失責任，判瑞芳區公所應賠償192萬元。
瑞芳區公所不服上訴，高院認為，燈桿距離道路旁欄杆很近，一般人在道路旁伸手即可碰到燈桿，若燈桿漏電會造成民眾觸電傷亡，認為簡死亡和燈桿漏電有因果關係。
高院考量，簡和簡妻長期分居、失聯，簡妻和子女和死者之間相處照顧情形，認為瑞芳區公所應賠償共60萬元為適當；但簡擅自從路旁翻越鐵欄杆，導致觸電身亡，自身也有過失，應負擔一半過失責任，因此減判瑞芳區公所應賠償簡妻、2名子女各10萬元，共30萬元。
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