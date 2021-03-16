幼兒園狼師拍女童猥褻照片自賞 受害超過3人今被羈押

雲林縣35歲幼兒園劉姓老師，近兩年來涉嫌利用女童睡覺或單獨相處時，用手機拍女童的私處，並把照片放在個人電腦雲端，有空就拿來自己欣賞這些猥褻照片，案經人檢舉，檢警追查在雲端起出大批女童照片，明確查出人和地點的有3人，受害女童可能不僅只3人，檢方今天向法院聲押獲准。

雲林地檢署獲報後，檢察官林欣儀指揮刑事警察局偵九大隊、雲林縣警察局婦幼警察隊、刑事科偵隊組成專案小組，追查被告35歲劉姓男老師涉嫌拍攝、製造兒童猥褻行為照片及影片等。

主任檢察官江金星說，劉嫌平日兼任某幼兒園輔導老師、代課老師等職務，接觸年幼女童的機會頻繁，從108年8月間至110年2月間，多次利用家屬對他的信賴，將子女託付給他照顧，他竟利用幼童對性知識不足情況下，以玩具吸引女童注意、誆稱要看女童有無吃飽、替女童如廁後擦拭屁股、女童熟睡之際褪去其衣褲等方式，以手機拍攝女童裸露身體或隱私部位，並將照片、影片以電腦、手機上傳至網路個人雲端空間供自己觀賞。

劉嫌坦承照片是他所拍，並指出拍攝的處所和地點，並也供稱如何製造兒童猥褻行為的照片，至於有多少女童受害，他自己也已記不清了。

檢警目前清查出三名受害女童，檢察官今天複訊後，認為劉嫌以滿足自己性慾，顯有反覆實施同一犯罪行為及滅證之虞，為避免其他女童受害，向法院聲請羈押、禁見獲准。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，檢警將持續嚴加查緝是類似犯罪，並籲請民眾注意防範及協助指認，檢方也會洽詢網路內容防護機構（Institute of Watch Internet Network，簡稱IWIN），即時下架、修正有害兒童、少年身心發展的網際網路內容，以維護社會秩序，確保兒童快樂成長。 雲林檢警追查劉嫌涉嫌拍攝、製作女童猥褻照片的工具。圖／雲林地檢署提供