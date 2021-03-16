1500萬買房農會核貸1950萬 嘉義市議長遭起訴

嘉義市副議長蘇澤豐遭控浮報買房價格、再涉超貸2100萬元，全案已起訴；檢調再查出，議長莊豐安4年前也以1500萬購入同一排的房子，卻用3300萬元成交價讓農會核貸1950萬元，認定超額貸款，嘉義地檢署今天依詐欺取財罪嫌，起訴莊豐安、陳姓女建商及黃姓男友、劉姓代書。

議長莊豐安表示，本案先前2019年10月份檢察官已偵辦過，查無不法，全案簽結，不清楚為何又遭檢舉，尊重檢察官辦案，會向法院證明自己清白。

檢方查出，時任嘉市議員的莊豐安（55歲）2017年間經同事、議員蘇澤峰介紹，得知蘇先前在嘉市西區買透天厝，並向鹿草農會申貸，同年3月17日，莊豐安也跟建設公司談妥以1500萬簽約，購入跟蘇同排的另1戶。

檢方認定，莊豐安與陳姓女建商（47歲）、黃姓男友（42歲）及劉姓代書（48歲）另簽下1份3300萬的不動產買賣契約，於同月20日向嘉縣鹿草農會申貸，農會因此誤信，依該價格評估後，同意核貸1950萬元，莊豐安再設定最高限額抵押權2460萬給農會。

檢方調查，莊豐安取得1950萬後，當日匯給建設公司1500萬，其餘450萬則轉入自己銀行帳戶；由於事後蘇澤峰未正常繳貸款，金管會2018年10月間實施授信業務專案檢查發現此事，移請檢調偵辦。