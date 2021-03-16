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前妻搶走親生女「從母姓」 前夫提告偽造文書她被起訴

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市曾姓女子懷孕期間和吳姓男子離婚，去年3月16日產下1女後，私刻吳男的印章，到戶政事務所把女兒姓氏登記為「曾」，吳男之後收到女兒的健保卡資料，發現曾女搶走他的親生女，氣得提告，高雄地檢署偵結，依偽造文書罪將曾女起訴。

檢方調查，曾女、吳男2019年11月21日離婚，當時曾女懷有身孕，隔年3月，曾女產下1女，後來曾跑去刻印店私刻前夫印章，並在醫院出具的出生證明書下方，畫印並偽簽前夫簽名，藉以表示吳男同意小孩從母姓。等到做完月子後，曾女拿著醫院開立的出生證明書，再到戶政事務所登記，將女兒姓氏從母姓為「曾」。

後來吳男收到衛生福利部健保署寄送的健保卡，才發現女兒不姓吳，而是前妻拿著私刻的印章，將女兒登記為「曾」，氣得提告，檢方偵查時，曾女辯稱簽名是吳男親自簽的，印章也是吳拿給她蓋，當時吳的洪姓同事也在場見證。但吳男否認將私章交給曾女，洪姓同事出庭時作證稱沒有看到曾女將出生證明書交給吳男簽字。

檢方調查，曾女在出生證明書上所載的日期，吳男、洪男當時正在公司上班，有公司出勤紀錄表佐證，曾女證詞不足採信，曾私刻吳男印章行為已經觸犯偽造文書、使公務員登載不實等罪，因此予以起訴。

曾姓女子私刻前夫印章將女兒「從母姓」，被高雄地檢署依偽造文書罪起訴。記者張議晨／攝影
曾姓女子私刻前夫印章將女兒「從母姓」，被高雄地檢署依偽造文書罪起訴。記者張議晨／攝影

健保卡 偽造文書 離婚

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