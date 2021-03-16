快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女校長遇交友詐騙邀請 對方竟盜用林佳龍照片

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市國中女校長最近接獲臉書交友邀請，對方竟盜用交通部長林佳龍的照片，女校長把照片po網，還開玩笑「我應該不是在喊民（作夢）啦」、「我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」。林佳龍辦公室回應，不少網友提醒部長照片遭盜用，已向臉書檢舉。

女校長臉書貼文：「那些詐騙的網路交友邀請，我們這些美女阿婆是一看就知道。通常我就是刪除不理會，但今天什麼白色情人節的，剛剛一醒來，就看到這個交友邀請⋯，哈哈哈哈哈哈⋯我應該不是在喊民(作夢)啦，⋯我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」

林佳龍辦公室回應指出，近來接獲不少網友提醒，林部長的照片在臉書上多次遭盜用，幕僚已循臉書既有機制檢舉。呼籲民眾林部長官方粉絲團「林佳龍」帳號後方，會顯示臉書認證的藍勾勾，這才是真實的粉絲專頁，請網友切莫受騙上當。

不過，目前盜用照片的帳號卻未馬上下架，為此，林佳龍辦公室透過管道，洽詢臉書台灣辦公室協助，處理中。

台中一位女校長遇詐騙交友，對方盜林佳龍照片。圖/取自臉書
台中一位女校長遇詐騙交友，對方盜林佳龍照片。圖/取自臉書

林佳龍 詐騙

延伸閱讀

清明大休假 台鐵員工：不想被騙第2次

航港局賣照弊案／2382件異常 宋員占94%

【重磅快評】航港局出大包 林佳龍為何不肯送監院？

航港局遊艇駕照弊案 林佳龍：徹底檢討

相關新聞

逆轉！景文科大情色迎新逼脫內衣褲 學長姐獲判無罪

景文科技大學四學系5年前舉辦迎新活動，學長姐要求新生脫衣交出內衣褲、逼新生互舔額頭上的甜麵醬，還出言「放不開」、「就差你...

台中女校長遇交友詐騙邀請 對方竟盜用林佳龍照片

台中市國中女校長最近接獲臉書交友邀請，對方竟盜用交通部長林佳龍的照片，女校長把照片po網，還開玩笑「我應該不是在喊民（作...

永豐金案遭重判8年半！何壽川身體差想免除派出所報到

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，一審依違反證交法加重特別背信罪判何8...

合約未滿女醫師提早離職遭醫院求償600萬 最後下場出爐

任職高雄市義大醫院的王姓女住院醫師，2017年申請在職進修，並與院方簽約綁兩年，但王女前年回院服務後，認為義大未依承諾將...

他想撿捕蟹籠卻被路燈活活電死 區公所二審改賠30萬元

簡姓男子6年前到河床撿拾螃蟹誘捕籠時，被漏電的路燈電桿電死，他的妻子、2名子女請求國家賠償，基隆地院一審判負責維護路燈的...

1500萬買房農會核貸1950萬 嘉義市議長遭起訴

嘉義市副議長蘇澤豐遭控浮報買房價格、再涉超貸2100萬元，全案已起訴；檢調再查出，議長莊豐安4年前也以1500萬購入同一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。