台中女校長遇交友詐騙邀請 對方竟盜用林佳龍照片

台中市國中女校長最近接獲臉書交友邀請，對方竟盜用交通部長林佳龍的照片，女校長把照片po網，還開玩笑「我應該不是在喊民（作夢）啦」、「我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」。林佳龍辦公室回應，不少網友提醒部長照片遭盜用，已向臉書檢舉。

女校長臉書貼文：「那些詐騙的網路交友邀請，我們這些美女阿婆是一看就知道。通常我就是刪除不理會，但今天什麼白色情人節的，剛剛一醒來，就看到這個交友邀請⋯，哈哈哈哈哈哈⋯我應該不是在喊民(作夢)啦，⋯我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」

林佳龍辦公室回應指出，近來接獲不少網友提醒，林部長的照片在臉書上多次遭盜用，幕僚已循臉書既有機制檢舉。呼籲民眾林部長官方粉絲團「林佳龍」帳號後方，會顯示臉書認證的藍勾勾，這才是真實的粉絲專頁，請網友切莫受騙上當。