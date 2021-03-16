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台中女校長遇交友詐騙邀請 對方竟盜用林佳龍照片
台中市國中女校長最近接獲臉書交友邀請，對方竟盜用交通部長林佳龍的照片，女校長把照片po網，還開玩笑「我應該不是在喊民（作夢）啦」、「我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」。林佳龍辦公室回應，不少網友提醒部長照片遭盜用，已向臉書檢舉。
女校長臉書貼文：「那些詐騙的網路交友邀請，我們這些美女阿婆是一看就知道。通常我就是刪除不理會，但今天什麼白色情人節的，剛剛一醒來，就看到這個交友邀請⋯，哈哈哈哈哈哈⋯我應該不是在喊民(作夢)啦，⋯我需要告訴林佳龍部長他的照片被盜用惹嗎？」
林佳龍辦公室回應指出，近來接獲不少網友提醒，林部長的照片在臉書上多次遭盜用，幕僚已循臉書既有機制檢舉。呼籲民眾林部長官方粉絲團「林佳龍」帳號後方，會顯示臉書認證的藍勾勾，這才是真實的粉絲專頁，請網友切莫受騙上當。
不過，目前盜用照片的帳號卻未馬上下架，為此，林佳龍辦公室透過管道，洽詢臉書台灣辦公室協助，處理中。
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