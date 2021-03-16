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重度憂鬱症女弒母砍傷父 二審仍判無期徒刑

中央社 / 高雄16日電

屏東陳姓女子患重度憂鬱症，因就醫用藥問題常與父母爭執，竟以水果刀及槌子攻擊父母，導致母親死亡、父親受傷。一審被依殺人罪判無期，高雄高分院今天維持原判。全案可上訴。

一審判決指出，陳女患有重度憂鬱症等精神疾病，常因就醫及用藥問題與父母發生糾紛而心生怨恨，民國108年10月11日凌晨1時許，她從廚房拿水果刀及槌子，趁父母熟睡之際，持刀先刺向母親，父親聽到母親尖叫驚醒，她以水果刀刺入父親手臂數刀。

陳女的父母經送醫後，陳女的母親因心臟、橫膈膜及肝臟遭刺傷，造成大量出血，傷重不治；陳女的父親是手臂受傷。

一審的屏東地方法院法官審理時，參酌高雄市立凱旋醫院精神鑑定結果，認為陳女在犯案時，精神狀態並無不能辨識行為違法或欠缺辨識行為能力，也還沒達到辨識行為能力降低程度，無法依刑法第19條第1項、第2項規定不罰或減輕其刑。

屏東地院合議庭認為，陳女未思自身因患精神疾病受到父母長期細心照顧，僅因就醫及用藥問題發生爭執，就對父母心生怨恨而萌生殺意，繼而罔顧人倫，不僅剝奪母親生命，並造成家屬突失至親傷痛，對社會生活安定造成嚴重危害，應予以嚴懲。

不過，考量陳女犯後坦承犯行，態度良好，長期為精神疾病所苦，為中度身心障礙人士，因此，就陳女殺死母親部分依「對於直系血親尊親屬犯殺人罪」量處無期徒刑，褫奪公權終身；砍傷父親部分，依殺人未遂罪判陳女6年徒刑。

陳女不服一審判決提出上訴，高雄高分院今天上午駁回陳女上訴，維持原判決。全案仍可上訴。

憂鬱症 殺人

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