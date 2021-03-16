逆轉！景文科大情色迎新逼脫內衣褲 學長姐獲判無罪
景文科技大學四學系5年前舉辦迎新活動，學長姐要求新生脫衣交出內衣褲、逼新生互舔額頭上的甜麵醬，還出言「放不開」、「就差你這件」等語。新北地院一審認為6名活動幹部犯強制罪，判拘役20日到40日不等；其中擔任活動副召集人、遊戲主持人的2學長姐不服上訴，台灣高等法院今逆轉改判無罪，全案確定。
景文科大行銷與流通管理系、環境與物業管理系、應用外語系和電子工程系2016年10月在苗栗舉辦聯合迎新活動，由各系大三學生擔任幹部及主持活動。
活動中有6名大三學長姐擔任幹部，由吳姓學生擔任活動召集人、陳姓學生擔任副召集人、張姓學生擔任生輔長兼前線遊戲主持人，在活動中加入腥羶色元素，在支援前線遊戲中，要求新生提供一定數量男生內褲、女性內衣，如果新生不從，更出言「放不開」、「就差你這件」、「過去便是這麼玩」諷刺新生。
另外，擔任機動長的學長姊也在其他團康遊戲中，以懲罰遊戲輸家為由，強勒新生脖子，並在新生額頭塗上甜麵醬，要求另一名新生去舔。
檢方起訴認為，面對無理要求，新生雖然不願意，但遊戲勝負關乎積分和團隊獎勵，加上主持人在一旁鼓動、施壓，新生不得不從，認為6名活動幹部涉犯強制罪，依法起訴。
吳姓召集人、機動長坦承犯行，其他4人則分別以不在場、不是下令者等理由為自己辯護，但由於新生指證歷歷，加上活動事先設計了「總召淫臉像狐狸」、「副召男友換不停」等隊呼，一審認定活動策劃時已有性、情色趨向，認定6人都是共犯，缺乏尊重他人意識，念及6人均無前科，分別判拘役20日到40日不等，其中吳姓召集人、機動長獲緩刑2年。
擔任副召集人的陳姓學生、擔任生輔長兼主持人的張姓學生一審各判拘役40日，2人不服提上訴，其餘4人則未上訴定讞。
高院認為，2人確實在遊戲中用了不恰當人確實在遊戲中用了不恰當的手法，包括淫穢口號等，鼓吹新生參與迎新活動，又以四色扣、計分、禮物等獎勵機制提高誘因；但大一新生和稚齡幼童有別，仍有自主選擇是否依指令提供隱私衣物的決定空間，其中也有不少新生未參加、沒有拿出內衣褲。
判決指出，縱使有新生受到幹部的「群眾壓力」，但2人身為活動幹部沒有加害或不利他人生命、身體、自由、名譽的言行，無法認定2人有強制罪的犯意。
法官認為，迎新活動中的幹部明顯需要接受性別友善的再教育，但不代表他們涉犯檢察官所起訴之罪，因此撤銷原判決，改判2人無罪。
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