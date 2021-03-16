水質感測器異常 環保局查獲林口畜牧場排放廢水

新北市環保局近日發現水質感測器數值有異常，疑遭受汙染，13日夜間蹲點查獲1家畜牧場廚餘槽不斷有廢汙水未經處理排出，業者坦承忘記開馬達返送，環保局現場依違反水汙染防治法第7條告發並令其停止排放，最重可處2千萬罰鍰。

環保局為強化全方位打擊水污染及治理能力，申請行政院環保署補助，針對轄下易遭受污染的河川或支流排水中架設移動式水質感測器，目前已耗資上百萬在新北市境內裝設20組，主要區域可分為事業密集與畜牧業密集2塊。

環保局所裝設移動式水質感測器可檢驗出酸鹼值、電鍍、溶氧量與水溫，這次在林口溪流域觀測到數值異常，推測跟畜牧場違法排放廢水有關，依照感測數值掌握後，稽查人員13日啟動夜間蹲點，成功破獲業者非法排放。

環保局說明，該畜牧場位於山林中，周邊雜草叢生，稽查人員除運用空拍機掌握資訊外，也同步沿著水路探查。終於在14日凌晨5時發現畜牧場排放廢汙水，查獲放置廚餘的容器不斷有廢汙水溢出，未經處理就由流放口逕行排出，環保局已命業者啟動馬達返送排入設備處理。

環保局表示，採集樣品已送檢驗，將待檢測結果後依違反水污染防治法第7條規定告發，最重可處2千萬罰鍰。該畜牧業者也透露，本次因外勞作業疏失，忘記啟動馬達，導致這次汙染事件，將封除場內該處排水口，避免未來再次發生。