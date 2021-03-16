1分鐘開不到200公尺卻遭3度檢舉 駕駛提訴訟討公道

開車行經高雄大寮區台88快速道路，因3次未依規定變換車道，在1分鐘內距離未超過200公尺，遭民眾連續檢舉，事後被檢舉的賴姓男子收到罰單，提起行政訴訟，經屏東地方法院審理，認定須符合比例原則，應認定此一交通違規情狀以單次處罰，撤銷2張罰單，全案仍可上訴。

判決指出，賴男去年6月5日下午，開車行經高雄大寮區台88快速道路4 公里處、4.1 公里處及4.2 公里處時，因3次「行駛快速公路未依規定變換車道」，遭民眾檢舉，高雄警方查證屬實後，裁罰賴3張3000元罰單共9000元罰款，共記違規記3點。

事後，賴男收到罰單，不服提起行政訴訟。賴主張，違規地點需相距6公里、時間相隔6分鐘或行駛經過一個路口以上，且才可連續舉發，但卻在1分鐘內連續舉發3張，有違規範，應予以撤銷。

裁罰單位，高雄區監理所則認為，雖違規地點、違規時間相隔甚近，仍屬不同地點的違規行為，非屬同一違規事實持續的狀態，依行政罰法第25條的規定，被告對其裁罰並無違反一事不二罰的規定，且賴男違規事實明確，裁罰並無不當。

雖然監理站主張，3次違規屬於單一行為，皆未依規定使用方向燈的違法變換車道，依行政罰法第25條應分別處罰；地院認為，連續舉發間隔是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須符合比例原則。