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不滿侵門踏戶討債 男奪刀反擊1打2 追砍對方險死

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子與賴姓男子有1萬多元債務糾紛，前年4月8日上午7時許，搭乘林姓友人駕駛轎車，前往賴台南的租屋處，獨自入屋，驚醒原本在睡的賴，賴男不滿蔡入屋討債，持長刀朝對方臉部砍擊數下後還追出屋外，林見狀持棍棒下車也遭砍重傷，沿路呼救逃命，逃到附近躲藏後休克，經送醫急救才未死。賴否認殺人犯意，台南地院認他犯重傷害未遂罪，處3年4月徒刑，可上訴。

賴辯稱，當天蔡爬窗進入他的住處，當時他在睡覺，聽到有聲音，他看到蔡進來，叫對方離開卻不離開，兩人起口角，後來林也爬窗戶進來屋內，就直接拿刀子往他頭部砍下去，他全身是血才去搶對方的刀子，搶刀子的過程中，蔡拿棍棒打他。他僅就傷害部分認罪，否認有殺人或重傷害的犯意。 

然而，賴持刀朝林、蔡臉部一陣砍擊，因林、蔡以手保護頭部，造成林頭皮損傷、開放性傷口4處共30公分、臉部多處損傷、左前臂開放性傷口併韌帶受損、4條肌腱、2條肌肉斷裂等，逃至附近躲藏後隨即休克，經他人送醫急救。蔡則受有頭皮、右眉、下頷、右肘及右腕均有開放性傷口、左胸下端外側挫傷等，趁機離去就醫。

林表示，他看到賴追到外面時，一邊幫蔡阻擋，蔡是讓賴追到屋內去，那時候是從屋外打到屋內。賴叫他們兩人跪在路邊，賴跟他講說「你敢給恁爸殺」，在那裡一直罵，刀子往下砍到他頭部時，他就用手擋，對方在他的手上砍了3刀，他的手沒有力氣，整個人躺在地上，還往他頭上再補兩刀，幾刀忘記了。

林說，他見賴靠近蔡時，就趕緊爬起來逃跑，並沿路喊救命，他跑到一個年紀較大的伯母家裡，看到她在清掃家裡、拖地，他就在伯母的客廳前方空地倒下來，叫她趕快報警，倒地後的事他都忘記了。

合議庭審酌，賴僅因細故糾紛，以暴力相向，下手殘暴，造成林受傷嚴重，蔡則受有頭、臉傷害，心理均受到極大驚恐，實應嚴懲，兼衡賴尚未與兩人達成和解，取得原諒，認他犯重傷害未遂罪，處3年4月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，賴僅因細故糾紛，以暴力相向，下手殘暴，造成兩人受傷嚴重，心理均受到極大驚恐，尚未與兩人達成和解，認他犯重傷害未遂罪，處3年4月徒刑。圖／本報資料照
台南地院審酌，賴僅因細故糾紛，以暴力相向，下手殘暴，造成兩人受傷嚴重，心理均受到極大驚恐，尚未與兩人達成和解，認他犯重傷害未遂罪，處3年4月徒刑。圖／本報資料照

殺人 債務

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