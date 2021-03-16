北部某安置機構女老師拍男童裸照 竟辯稱「好奇GG大」

北部某基金會一名蕭姓女生活輔導員，被控於2015年至隔年間，要求男童沐浴不能關門，讓她拍照留念。台北地檢署查出有8名男童受害，最小的案發年僅7歲，今依違反兒少性剝削防制條例起訴，由於押期將屆滿，最快今下午移審台北地院。

檢方調查，30幾歲的蕭姓女子，在北市某社福安置機構任職。2015年6月某日，要求4名男童一起共浴，突然闖入拿著Iphone5拍下6張全裸沐浴照，男童們當場不知所措，搞不清楚發生什麼狀況。

數名男童證稱，2016年7月某日，蕭女要求5名男童一起共浴，且不能關門，在他們沐浴之際，坐在浴室門口擅自拍攝數張照片。過幾天，又要求3名男童一起洗澡，趁機闖入浴室拿手機拍照。

2019年10月間，其中一名受害男童在兩性平等課程中揭露此事，引起機構內部職員起疑，透過管道向外檢舉。由社會局通報警方偵辦；2020年11月20日，檢警搜索蕭女住處扣得筆電、手機及6張照片，向法院聲押禁見獲准。

據了解，蕭女否認犯行，辯稱這是生活紀錄，且是小朋友主動請她拍攝，只有手機內照片那一次而已。檢方傳喚同機構的證人證稱，蕭女曾說因為男童年紀小、下面大，基於好奇才會拍攝。男童們則說，應老師要求才會一起洗澡，否認主動請她拍照。

婦幼組檢察官林岫璁認為數名男童均指證歷歷，並稱蕭女曾經在玩樂嬉鬧之際，滑手機給他們看其他裸照，因此相信男童們證詞，今依兒少性剝削防制條例第27條4項將蕭女提起公訴。至於蕭女男友、雙親涉滅證罪部分，另案偵辦中。