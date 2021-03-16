婦人尋短前勒死心愛的貴賓狗 法官判她定期接受治療

台北市一名婦人想輕生，擔心豢養的貴賓狗沒人照顧，以繩圈勒斃愛犬再尋短，被救活後，檢方依動物保護法罪法辦她；法院審理，依不得任意宰殺動物罪，判這名婦人拘役30日，併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決主文說，婦人拘役刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算一日，且應於緩刑期間內付保護管束，於判決確定後2年，定期至市立聯合醫院就診，按醫囑接受治療。可上訴。

檢察官偵查起訴婦人的法條，是動物保護法的「故意傷害及使動物遭受傷害致動物死亡罪」，法官審理認為，婦人犯應是動物保護法的「不得任意宰殺動物罪」，變更法條判刑。

檢方指控，婦人2018年9月在台北市住處內，為謀同死，基於殺害動物的故意，以狗繩圈頸勒斃所飼養的貴賓狗後輕生，婦人的母親發現，將女兒送醫，婦人被救活，但涉犯違反動物保護法罪，移送法辦。

婦人說，案發那段時間，因與網友有感情糾葛，被網友跟蹤、恐嚇，感覺有人要殺她們全家人和她的貴賓狗，她與小狗很親密，想自殺帶著小狗一起走。

法院調查，婦人多年來受疾病的困擾，有病歷為證，她擔心自己離去後，小狗會因傷心而過得不好，才想帶狗一起離開人世；她於行為時辨識能力沒有喪失，但已顯著減低，可以減刑。

判決指出，婦人因妄想遭人殺害，為害怕愛犬同遭殺害或獨活，才謀為同死，動機情有可原，不過，小狗終究是一條生命，不容任意處置，婦人忽視小狗生命的價值，行為不該。

判決說，婦人沒有前科，自陳犯後每天都自責、心痛，希望小狗再回到身邊，可見她已悔悟，態度良好，依法判決。