法律系畢業生假冒律師 索費辦理訴訟遭起訴

劉姓男子未考上律師，卻持變造證書，指示吳姓女友、林姓男子假冒書記官、律師，向不知情民眾索費辦理訴訟案，得手約360萬餘元。新北檢今天依詐欺取財等罪嫌起訴3人。

起訴書指出，30歲劉姓男子和24歲吳姓女友、林姓男子均為某私立大學法律系同班同學，3人畢業後都沒有通過律師考試。

檢方調查發現，劉男持變造律師證書，與吳女、林男合作，自民國106年起，自製律師名片，以民事訴訟每件新台幣4萬元、刑案每件3萬元價格，先後向不諳法律程序的民眾佯稱可協助辦理訴訟事件，另還收費擔任公司行號或社團法律顧問。

劉男並指示吳女假冒書記官，陪同受騙民眾到新北地方檢察署，以不實公文書向民眾收取談話費、車馬費及法律諮詢費等費用。

3人在訊問時均坦承犯行，林男還供出劉男在校期間就變造律師證書，對外自稱律師辦理訴訟業務且收費。