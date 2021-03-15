快訊

交往Selina前夫2年爆分手 尹馨認：有無法克服的問題

沉潛數日首發聲！顏若芳：暫離黨發言工作 房子不再外租

諸慶恩案聲請再審 妻女：有一點希望就不放棄

中央社 / 台北15日電

翁茂鍾有關的「諸慶恩偽造定存單案」，高檢署今天指出，已故諸慶恩應受無罪判決，聲請再審。諸慶恩妻女日前向檢方表示，「就算只有一點希望（無罪），也不要放棄」。

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因長期與佳和董事長翁茂鍾不當接觸，去年8月遭監察院彈劾；監察院去年9月提出調查報告，指石木欽案發現眾多司法檢調高層涉與翁茂鍾不當接觸，要求司法院法務部清查。

法務部1月18日公布調查報告，提及監察院認為，翁茂鍾是利用「諸慶恩偽造定存單案」在訴訟策略上反擊百利達銀行（後來由巴黎銀行吸收合併）。百利達銀行經理諸慶恩一審獲判無罪，二審時遭判刑4月、緩刑3年，上訴最高法院期間（民國92年間）因死亡而改判不受理。

法務部移請檢察機關研處可否提起非常上訴或聲請再審，尋求司法救濟，以維諸慶恩名譽及撫慰家屬。高檢署整理案件調閱資料後，認為本件有聲請再審事由，今天宣布將聲請再審。

諸家人對此事十分低調，據了解，檢方調查時輾轉連絡上諸慶恩妻子、胡姓女子及其2名女兒等人，請她們表達意見，並告知聲請再審成功在實務上並不容易。她們表示，「就算只有一點希望（無罪、還清白），也不要放棄」。高檢署已告知她們會為本案聲請再審。

台灣高等檢察署發言人吳怡明（圖）15日在記者會上說明，與佳和集團董事長翁茂鍾有關的「諸慶恩案」，決定向台灣高等法院聲請再審，目的只有一個，還諸慶恩及其家人一個清白。中央社
台灣高等檢察署發言人吳怡明（圖）15日在記者會上說明，與佳和集團董事長翁茂鍾有關的「諸慶恩案」，決定向台灣高等法院聲請再審，目的只有一個，還諸慶恩及其家人一個清白。中央社

翁茂鍾 司法院 法務部

延伸閱讀

諸慶恩扯入翁茂鍾「百官行述」早逝 高檢署：亡羊補牢

升官看顏色 年輕公務員不如歸去

石木欽們判案 受害者無法要求再審？立委盼修法

石木欽自訴下戰帖 許宗力若出庭就迎戰

相關新聞

諸慶恩案聲請再審 妻女：有一點希望就不放棄

與翁茂鍾有關的「諸慶恩偽造定存單案」，高檢署今天指出，已故諸慶恩應受無罪判決，聲請再審。諸慶恩妻女日前向檢方表示，「就算...

欲動中投股利付黨工9.8億退休金 國民黨提告將言詞辯論

國民黨積欠黨工退休金及資遣費，被數百名黨工告上法院，聲請強制執行法拍黨產；國民黨欲以中投股利等共11.3億多元支付，但黨...

影／女國手居然酒駕釀1死4傷車禍 警方：酒測值0.55

今天凌晨台東縣省道台11線加母子灣段1死4傷1無礙自撞車禍，警方初步認定事故車輛有違規超載，至於22歲楊性女駕駛經抽血，...

拉法葉案沒收金額怎麼算吵翻 審判長：情緒性攻擊沒用

台北地院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14...

假鈔男涉多次詐運動彩券行 這次持網友中獎彩券照對獎

北市北投區一名徐姓男子去年10月間，涉嫌2度詐騙運動彩券行，先佯稱有一張中獎彩券希望「以券抵券」要求彩券行幫忙下注1萬餘...

被指「不符資格」不給領 學生告國民黨要130萬元中山獎學金

國民黨因黨產被凍結而無法支付1690萬元中山獎學金，行政訴訟已敗訴確定；一名黃姓學生前年拿到博士學位，卻遲遲未拿到中山獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。