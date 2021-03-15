拉法葉案沒收金額怎麼算吵翻 審判長：情緒性攻擊沒用

台北地院審理前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金屬不法，裁定沒收，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元與孳息撤銷發回。高院更一審今辯結，汪家律師與檢察官交鋒，調解也破局，審判長提醒「好好說明才重要，情緒性攻擊不見得有用」。

汪傳浦與海軍前上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。

北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。

北檢和葉秀貞後來抗告，高院將爭議款分為本金與孳息兩大部分，孳息又區分為流入瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島6國部分和另外9個國家部分兩塊。高院指出，法商Thomson公司與開泰公司（汪傳浦為實際負責人）簽立協議書，約定將拉法葉艦軍購案的回扣匯入汪的銀行帳戶內，共計5億1594萬9239.92美元。因郭力恆部分已執行2875萬6431.2美元，剩餘犯罪所得約美金4億8719萬2808.72元應沒收。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回高等法院更為裁定。

最高院發回的理由是，Thomson公司匯入「Middlebury公司」在瑞士蘇黎士 SBC 銀行的2個帳戶本金（合計為1.7億美元）是否係屬汪傳浦、郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得，以及汪有無取得孳息應實質辯論。

高檢署公訴檢察官邱智宏說明汪傳浦、郭力恆兩人犯罪計畫架構，首先是我國海軍有購艦需求，但白手套汪傳浦與法方有佣金協議，約定由法方支付回扣，這也促成購艦「由韓轉法」，汪與郭力恆也有佣金協議，並由汪分配回扣。依照分工計畫，在促成購艦計畫由韓轉法後，郭就他分擔實行的「促成購案行為」已全部實行完畢。

邱智宏表示，郭力恆後來另案（靖海計畫貪瀆案）遭收押，不會改變對共犯存在犯意聯絡、行為分擔認定，汪傳浦收取的款項，自始至終都是拉法葉艦弊案回收款。我國海軍依然依照契約繼續給付購艦款給法國廠商，法方也依然按相同幣別、比例繼續給付回扣款給汪，而且對汪而言，他自己從頭到尾都覺得Middlebury公司帳戶內的款項是拉法葉艦的錢。

邱質疑，難道郭力一出事，汪傳浦原本一直在領的不法回扣，就可以突然變成合法報酬？

律師徐履冰則認為檢方論述矛盾，認為檢方當初把案子切成拉法葉弊案（涉弊人包括海軍前中將雷學明）和「前案（郭力恆、汪傳浦部分）」，但雷無罪，檢方也未上訴；而郭犯職務上收取賄賂罪，其餘部分無罪，法院說「沒共犯關係」。徐說，若要說郭、汪共同收回扣，檢察官舉證要清楚，否則為了追錢而賠上司法信譽，哪個值得？

徐履冰說，這個案子打了廿餘年，如果檢方堅持立場，訴訟可能還要再打個廿年。

今天開庭時，律師曾拋出調解或和解意願，法官也詢問檢方意見，但檢察官邱智宏、劉怡婷在討論後認為這本案與民事案不一樣，不適合調解，但執行過程中若有意見可以討論，雙方無共識。因言詞辯論時雙方砲火四射，審判長洪于智語重心長地說，「雙方有何主張，跟法庭說明就好」並指好好的說明更為重要，情緒性的攻擊不見得有用。