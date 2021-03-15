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假鈔男涉多次詐運動彩券行 這次持網友中獎彩券照對獎

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市北投區一名徐姓男子去年10月間，涉嫌2度詐騙運動彩券行，先佯稱有一張中獎彩券希望「以券抵券」要求彩券行幫忙下注1萬餘元彩券，徐又下載LINE群組網友的中獎彩券，假裝中獎人，拿照片換取2萬9千元現金。士林地檢署認定徐涉犯2件詐欺罪嫌，依法起訴。

據悉，北市北投區多家運動彩券投注站曾流傳，徐姓男子多次試圖拿假鈔下注，和投注站發生消費糾紛。徐也坦承，確實多次未攜帶足額現金投注運動彩券，且坦承2次詐欺行為。

起訴指出，去年10月9日晚間6時許，徐利用「運彩投注無法作廢、賠率浮動」「彩券行人員先行下注再收費」等特性，謊稱有一張中獎彩券，想要以券抵券、可以用彩金支付下注費用，陳姓彩券行人員依指示下注一張1萬7500元運彩，但在確認徐持有的彩券，發現未中獎，徐也拿不出現金支付，因而提告詐欺。

同年月26日上午11時許，徐持運彩群組下載的網友中獎彩券照片，涉嫌詐騙士林區一家彩券行張姓人員「不慎遺失彩券」只拍照保留，張誤認徐為中獎人，輸入彩券條碼後交付2萬零9元現金，直到實際中獎人持彩券至他行對獎，才發現彩金早就被領走，循線通知張，張得知受騙後提告詐欺。檢方認定，徐男涉販詐欺取財罪嫌，依2罪嫌提起公訴，建請宣告沒收不法所得4萬6500元。

彩券行 詐欺

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