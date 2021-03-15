被指「不符資格」不給領 學生告國民黨要130萬元中山獎學金

國民黨因黨產被凍結而無法支付1690萬元中山獎學金，行政訴訟已敗訴確定；一名黃姓學生前年拿到博士學位，卻遲遲未拿到中山獎學金，提民事訴訟要求國民黨給付130萬元獎學金。

國民黨中央委員會1960年代以創始人孫中山之名來創設中山獎學金，獎勵經過考試、黨內考核合格的黨員，前民進黨主席許信良、親民黨主席宋楚瑜、前考試院院長關中、前總統馬英九都曾領過中山獎學金。

中山獎學金2001年曾停辦，2010年復辦，2016年黨產會凍結國民黨永豐銀行帳戶，至今仍無法撥款發放獎學金。國民黨向黨產會要求解凍資金被駁，再提行政訴訟，台北高等行政法院1月駁回，判國民黨敗訴，國民黨已提上訴。

黃姓學生2014年錄取中山獎學金財經學門，隔兩年到澳洲攻讀博士，期間因研究需要而赴美國賓州大學拿到碩士學位，2019年取得博士學位，但至今他未領到獎學金而提告。

台北地院開庭，黃指出他目前還是中山獎學金的中山學人聯誼會會員，已經加入6年；國民黨未提出證據證明他取得學位後須入黨部服務，獎學金相關契約也無規定；他認為，有些到美國留學的學生已領到獎學金，但他卻沒有，懷疑自己被國民黨針對。

國民黨委任律師抗辯，黃沒有依規定在期限內將成績單、學習情況報告單寄到黨內被查，也沒有在獲取學位後3個月內回台灣國民黨服務，不符合核發獎學金的要件。