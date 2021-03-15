聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐乃麟女密友聚賭抽頭金牟利 判刑定讞還沒收440萬元
藝人徐乃麟女密友董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，被檢方依圖利聚眾賭博罪起訴，一、二審判2人6月徒刑，得易科罰金，二審另沒收2人犯罪所得各440萬元；楊強蓉已定讞，但董子綺不服提上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
楊強蓉2016年5月18日至6月30日在向徐乃麟租來的屋子（米蘭苑）裡與董子綺邀人賭麻將，每次輸贏1底2萬元至10萬元，1台2千元至1萬元不等，並向每4圈前4名自摸者，依照每底1萬元、抽頭金2千元的比例計算，與賭客結算輸贏、收取抽頭金。
法院認為依楊強蓉的認罪自白、各賭客等人的證詞，與董子綺的部分供述，可認兩人犯罪事證明確。一審審酌兩女不思正當途徑賺錢，卻助長社會僥倖風氣，危害社會秩序、善良風俗，分處2女6月徒刑，得易科罰金；但董子綺否認犯罪、楊強蓉認為「判太重」，皆上訴。
二審認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，駁回上訴。但高院依楊強蓉供述，推定楊女說每天抽頭金數額約2、30萬元「不是假的」，計算賭場開了44日，用有利於她們的「20萬抽頭金」來計算，金額至少880萬元，宣告各沒收440萬元犯罪所得。
楊強蓉二審判決後定讞，董子綺則不服判決提上訴，但此案不得上訴第三審，董女上訴不符法律程式，最高法院駁回董女的上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言