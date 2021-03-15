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醋女換IG大頭貼自介「賣逼」 影射他人賣淫被判有罪
連姓女子介意周姓女學生加她男友IG帳號，將自己IG帳號大頭貼換成周女，於個人簡介記載「賣逼」等內容，影射周女賣淫；台北地院認為，連女造成周女名譽受損，依加重誹謗罪判連女拘役15日，得易科罰金1萬5000元。可上訴。
判決書指出，連姓女子因周姓女學生加入她男朋友的IG帳號，對周女心生不滿，去年3月19日，連女登入自己申辦的IG帳號，將帳號上的大頭貼更換為周女的相片。
更換完周女的相片後，連女先於限時動態中發布相片註記「…有興趣可以看看我的簡介」，又在個人簡介上記載「…緬懷你賣逼前純真的模樣」，影射周女曾經有過賣淫行為，周女發現提告，連女被起訴。
連女辯稱，PO文當時她的IG粉絲破千人，但覺得這樣的文字沒有說什麼，其他人看了不一定會對周女的名譽有所貶損評價，否認加重誹謗罪。
周姓女學生告訴法官，連女提到的「賣逼」就是類似賣淫的意思，「逼」是指女性的性器官，她覺得名譽受損；周女說，連女的粉絲破千，所以會有破千人看到，她還感覺被羞辱。
法官審理認為，連女影射周女曾經賣淫，不論是否屬實，周女當時是學生，她的私德與公共利益無關，連女成立誹謗罪；判決說，連女因感情因素毀損被害人名譽，犯後否認犯行，且未與被害人達成和解或表達歉意，依法量刑。
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