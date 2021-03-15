中廣申請動支律師費20萬元遭黨產會否准 移送北院審理

黨產會認定中廣公司為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產。中廣申請動支律師委任費20萬元遭否准，提告救濟。台北高等行政法院認為訴訟標的金額在40萬元以下，日前裁定移送於台北地院行政訴訟庭，可抗告。

黨產會的原處分除認定中廣為附隨組織，還包括命其名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有、追徵中廣已移轉或出售的29筆土地、共計77億多元價額。

據了解，中廣將總部所在地「中廣松江大樓」出租，每月要跟承租方收取4％管理費，因此每個月會有55萬元租金進帳。此外，中廣向黨產會申請動支作為修繕、專人管理薪資等費用，已獲得許可。

中廣向黨產會申請可以動支，非廣播同仁薪資24萬4000元、非廣播同仁勞健保及勞退4萬2906元、物業代管費55萬9428元，以及花蓮土地為公法關係的行政訴訟案，上訴最高行政法院的律師委任費20萬元。

原處分否准關於申請律師委任費20萬元部分，中廣不服，向黨產會申請復查，而復查決定駁回。中廣提行政訴訟請求復查決定、原處分關於否准申請許可支出律師委任費20萬元部分均撤銷，且黨產會應作成許可處分。