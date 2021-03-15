影／誆稱專櫃正品代購 警二波掃蕩仿品詐騙集團斷金流

誆稱專櫃正品代購，保二總刑大偵一隊會同桃園警方展開二波掃蕩查獲仿品詐騙集團逮8人，查扣仿冒手表、皮包、皮帶共3000多件，警方發現該集團利用人頭申請網拍帳號，短短8個多月獲利4500多萬元，警方查扣銀行帳號並阻斷其金流。警詢後依詐欺及違反商標罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

保二刑大去年受理民眾報案，指稱在網路上買到劣品，疑似假貨，追查發現張姓夫婦2人在桃園市龜山區租用倉庫，涉嫌利用30個網拍帳號，標示以「專櫃正品、本店只賣100%全新正品、正品代購」及「專櫃正品、質量保證」等詐欺話術，並大量購買網拍賣場廣告服務，使商品於網頁置頂，增加曝光度來吸引買家點閱，以此詐騙手法使民眾誤信、受騙。

經警方深入追查，發現張嫌夫妻所使用帳號，是以蕭男為首組織集團利用12個人頭假身分申請共30網拍帳號，配合張嫌夫婦販售仿冒品牟取暴利並涉嫌洗錢掩飾不法所得，經清查該集團自108年5月起至109年01月15日止，短短僅8個月，光從網拍平台匯入蕭男銀行人頭帳戶款項總計達4500萬餘元，再用化整為零方式洗錢漂白，藉以規避司法查緝。

警方歷經一年多來的蒐證、跟監、分析金流等科技偵查，加上取得11名被害人指證，今年2月底會同桃園市刑大偵五隊共同執行第二波行動，兵分多路同步至台南市、高雄市、台中市等處所拘提蕭嫌集團共6人到案，並查扣犯罪所用之手機5支、金融卡1張及帳冊4本，同時向法院聲請財產扣押，共扣押金融帳戶4個，帳戶金額約100萬元及價值361萬元土地一筆，共扣押不法所得400餘萬元，另將洗錢所用的18個帳戶設為警示帳戶，凍結金額30餘萬。