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諸慶恩扯入翁茂鍾「百官行述」早逝 高檢署：亡羊補牢

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

「石木欽案」引爆司法檢調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案，法務部發現有四件與翁有關案件疑有檢調人員介入；百利達銀行資產負債管理部經理諸慶恩有罪部分，高檢署今聲請再審，替諸及家屬還清白，強調「亡羊補牢、猶未晚矣。」

台北地檢署行政調查追出翁茂鍾鉅細靡遺筆記本上紀錄「吃吃喝喝」，雖查無不法予以簽結，但讓公務員前懲戒委員會委員長石木欽遭彈劾請辭、遭彈劾，也牽扯出被監委形容為現代版「百官行述」案外案，引發司法界震盪。

翁茂鍾有筆記習慣，遭扣押1996年至2013年筆記27冊，記載搭交通工具班次、處理事情、會見何人；他不假手秘書，為應付「大堆頭」還常工作到深夜。筆記本更有他為了一千萬美金本票運用各種司法檢調關係求勝過程。

翁茂鍾經營怡華公司積欠百利銀行近千萬美元，翁的公司以一張一千萬美金假本票抵押，因本票偽造，相關五件訴訟中都解套，本票不必執行。

諸慶恩反被控違法，經台北市調處移送北檢偵辦。北檢檢察官調查後依偽造文書罪、違反商業會計法起訴，台北地院判決無罪，二審被依行使業務上登載不實文書罪改判4月、得易科罰金，緩刑3年。

上訴最高法院期間，諸慶恩心臟病發，留下妻子和兩稚女撒手人寰，最高法院判不受理。高檢署也提起上訴，但最高法院駁回定讞。諸過世後，怡華仍向他兩稚女及銀行求償五億多元。

高檢署今指出，諸的有罪判決於2002年5月16日確定。依刑事訴訟法第427條第1、4款規定，受判決人已死亡，仍得為被告利益聲請再審。也就是說，如檢察官認諸慶恩應受無罪判決，仍得聲請再審。

聲請再審理由包括高院未斟酌調查對諸有利證據、共同被告及證人對「可轉讓定期存單有效」陳述、百利達公司函復財政部函文；有新事證為怡華未因諸慶恩行為受有損害，怡華公司的民事訴訟敗訴確定。

高檢署官長吳怡明表示，諸案有再審事由，因此要為被告利益聲請再審。任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義，做對的事情永遠都是好時機，「亡羊補牢、猶未晚矣」，會加強關心及相關證據論述清楚，讓本案可以還諸及家屬公道及清白。

高檢署官長吳怡明。記者賴佩璇／攝影
高檢署官長吳怡明。記者賴佩璇／攝影

翁茂鍾 司法 檢察官

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