和平警分局長帶隊攔查非法移工 他上次帶隊查到酒駕
台中市和平警分局長吳燕山昨晚帶隊，率谷關派出所長王繼生、天輪派出所長許鍾煌及警員劉家均、廖瑛蓋等人，在和平區東關路，大甲溪發電廠前執行擴大臨檢勤務，攔停一輛可疑車輛，發現車上4名(3女、1男)乘客神色慌張，經盤查都為失聯印尼籍移工，員警立即逮捕，並依防疫規定帶返天輪派出所偵訊；分局長吳燕山日前率隊臨檢，查獲酒駕案。
警方表示，昨晚攔查到的4名非法移工分別從2016年至今年間逃逸，期間以打零工為業，無固定工作場所，和平警分局員警查緝到案，依違反就業服務法及入出國移民法，訊後移交內政部移民署中區事務大隊台中市第一服務站收容。
和平警分局長吳燕山日前率隊臨檢，也在中橫公路攔到一名男子涉嫌酒駕，車內有酒味，他未肇事，拒絕酒測，當場被扣車罰鍰。
吳燕山表示，失聯外籍人士在本國非法工作，易衍生治安及社會問題，將持續運用各項勤務加強查緝，呼籲雇主切勿雇用失聯外籍移工，以免觸犯法令
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