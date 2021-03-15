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替警察藏槍毒遮羞？新北地檢：上周已分案偵查
針對媒體報導「寶和會」前會長邵柏傑遭搜索扣案的300萬元AP愛彼名錶失竊，檢警搜索時在新北市刑警大隊天花板搜到陳年槍、毒，新北地檢署疑替警方遮羞、恐涉偽造文書罪，法務部長蔡清今天表示，將請高檢署了解說明。
新北地檢署今天表示，警方是於「228」連續假期發動搜索、查案，當天查獲槍與毒後，即回報原案件承辦檢察官黃冠傑偵處，黃依例向襄閱主任檢察官張瑞娟、檢察長王文德回報案情，檢方已於上周分「他」字案追查有關人士刑責，不過，基於偵查不公開，未便露透露細節。
蔡清祥在今天出席立法院司法委員會時說，昨天媒體有報導這件事情，他立即請台灣高等檢署進行了解，事實真相如何，會等候台灣高檢署的報告，「不曉得現在事實真相如何，請高檢署全盤了解以後會對外說明。」
根據《鏡週刊》昨晚報導，「本刊早於3月8日上周一就向新北檢查證，當時連搜索日期、天花板搜出槍毒等關鍵字全都提問，不過，檢方當時聽到後一概否認，甚至表明承辦檢察官沒有報告，若真有如此離譜的事，絕對立刻發布新聞稿向社會大眾說明，不會隱匿包庇。」
報導說，「詭異的是，檢方直到昨天媒體揭露後，晚間才發新聞稿輕描淡寫承認確有此事，內文甚至說承辦檢察官第一時間就向檢察長王文德報告，此與本刊查證過程明顯不符，無異與黑警竊取大哥手錶說謊的翻版沒有兩樣，恐有涉及偽造文書之嫌。」
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