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女子網路群組賣仿冒名牌包未和解 重判1年3月
林姓女子被控於2年多前，利用通訊軟體成立購物群組，涉嫌散布販賣仿冒名牌商品訊息，呂姓被害人共以6萬元向她訂購側背包及皮夾各1個， 呂收到商品後發現品質粗糙，報警查出是仿冒品。台南地院以林觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年3月，全案可上訴。
判決說，林女明知她從網路購得YSL商標側背包，LV商標圖樣皮夾，是未經伊芙聖羅蘭及路易公司同意或授權使用註冊商標的仿冒品，2018年7月7日，她以LINE通訊軟體成立購物群組，向公眾散布販賣商品訊息，經呂瀏覽後與林女聯絡，林女向呂保證所販售商品皆為正品，呂信以為真，當天匯款1萬元至林郵局帳戶內，向林訂購YSL品牌側背包1個。
同年月11月，呂再匯款5萬元至林郵局帳戶，向林女購買LV商標皮夾1個，呂於同年月13日，收受商品後，發現品質粗糙，認為是仿冒品才知受騙，報警處理，經警將商品送鑑定後，認定是仿冒品法辦起訴。
法官審酌，林女不思以正當方式賺取所需，竟利用網際網路於LINE通訊軟體成立購物群組，在該群組內刊登販賣仿冒品資訊，影響商標權人商譽及市場利益，使告訴人誤以為是正品而購買，造成告訴人財產損害；考量林犯後坦承犯行態度，但迄今未與告訴人、商標權人法商伊芙聖羅蘭公司、路易威登馬爾悌耶公司達成和解等一切情狀，量處其刑。
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