妻子恐嚇讓他和2兒變3具屍體 男子訴請離婚法院判准

基隆市李姓男子訴請和閻姓妻子離婚，指控妻子會打人，還恐嚇要讓他和2個兒子「變成3具屍體」。閻女辯稱，受丈夫「冷暴力」多年折磨，才會情緒失常。基隆地院審酌雙方說法，並依兩人的兒子證述，認定李男主張屬實，判准離婚。兩人共同擁有監護權，但兒子跟爸爸同住，媽媽要按月支付扶養費。全案可上訴。

判決指出，李男與閻女12年前結婚，生育2子都未成年。李指控妻子前年8月間恫嚇他「變成3具屍體」，意指傷害他和2個兒子；9月間無端要求兒子罰跪；10月間持酒瓶及徒手毆打他；11月間把他的筆記型電腦砸毁；12月間又動手打他及他的媽媽。去年1月間雖獲基隆地院核發通常保護令，但回想起過去種種，甚是膽戰心驚，不堪回首。

李說，他發訊息關心妻子，竟被回覆「關你屁事」，妻子還說「嫁給你是我這輩子最後悔的事」，聲稱有男生在等她，希望離婚。妻子經常2到3天不回家，或凌晨2、3點帶回酒氣回家，對家庭不聞不問，兩造婚姻顯具重大且難以回復破綻，希望法院判准離婚。

閻女答辯，33歲時生下大兒子，並非順產，冒著高齡產婦風險努力再生下次子，僅期許家庭和睦快樂。生完第一胎後，因面臨原生家庭重大問題，希望丈夫支持，竟回應「這是未結婚前發生，是你家的事情，與我無關。」

閻女說，會說「有男生在等我」等話，只是希望喚起丈夫關心與重視。因為等不到丈夫關心情緒低落，才會獨自在自家停車場車上喝酒，調適好情緒再返家。她受丈夫「冷暴力」折磨多年，情緒才失常，現已戒酒並改善，聲明駁回告訴。

李母證稱，媳婦比較強勢，兒子比較隨隨便便，兩人吵架，媳婦會罵或打兒子。一開始媳婦會亂丟房內東西，連杯子、玻璃都會亂砸，小孩子曾因此害怕大叫。因為媳婦把房門鎖上，她沒辦法進去把孫子抱到房外。

長子證述，父母吵架時，媽媽會打爸爸，有時拿衣架，也拿過電風扇，舉到一半往爸爸那邊丟。媽媽拿杯子或空的碗往爸爸身上丟時，爸爸會閃，媽媽會繼續吵。爸爸有時候會用手抓住媽媽的手，讓她不要再丟東西。

法官審理後指出，夫妻婚姻生活發生爭執、溝通不良，發生齟齬在所難免，應以理性和平方式妥善解決，相互尊重。兩人都應適度忍讓，保持共同生活圓滿，而非訴諸暴力行為。法官未採信李妻辯詞，認定李男主張為事實，判准離婚。